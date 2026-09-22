Коммутатор ORIGO OS2218FP/200W/A1A
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Характеристики
Описание товара Коммутатор ORIGO OS2218FP/200W/A1A
Коммутатор ORIGO создан для тех, кто ценит простоту подключения и мощные сетевые возможности. Неуправляемое устройство уровня L2 не требует дополнительных настроек — просто подключайте и работайте. Настольный форм-фактор позволит разместить коммутатор прямо на рабочем месте, что особенно удобно для офисов и рабочих групп. 16 портов RJ45 с поддержкой скорости до 1 Гбит/с обеспечивают быструю передачу данных между множеством устройств. Два высокоскоростных SFP-порта на 10 Гбит/с — это отличный выбор для организации быстрого обмена информацией с другими сегментами сети. Благодаря поддержке PoE по стандартам 802.3af и 802.3at, вы можете питать совместимые устройства прямо через кабель, сокращая количество проводов и упрощая монтаж. Вместительная таблица MAC-адресов на 8000 записей позволяет легко работать даже с разветвлённой сетью. Вес коммутатора — 24,6 кг — подчёркивает его надежную конструкцию и стабильность в эксплуатации.
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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Теги товара: Неуправляемые коммутаторы
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