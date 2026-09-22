Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка
Некрофилия — переиздание шестого студийного альбома Егора Летова и группы Гражданская оборона, выпущенного в 1987 году. Это еще одна работа из цикла 1987 года. Как и во всех остальных альбомах серии, Егор Летов в одиночку играет на всех инструментах. Издание представлено на черном виниле. Гражданская оборона — советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Музыка коллектива на начальном этапе представляла из себя панк-рок и постпанк с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на протяжении всего творчества, к концу 1980-х годов эволюционировала в авангардный хардкор-панк с элементами нойз-рока, а в 1990-х годах сместилась в сторону психоделического рока и шугейза. Гражданская оборона являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году.
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