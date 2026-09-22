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Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка

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Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 1
Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 2
Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 3
Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 4
Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Гр.Об.
Альбом (сингл)
Некрофилия
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 1
  • Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 2
  • Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 3
  • Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 4
  • Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729595
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Характеристики

Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4660059681979]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Гр.Об.
Альбом (сингл)
Некрофилия
Жанр
панк
Трек-лист
Некрофилия, Мы В Глубокой Жопе, Пора Кончать, Сквозь Дыру В Моей Голове, Волна Патриотизма, Сказка, Раздражение, Печаль Моя Светла, И Снова Темно, Вы, Попс, Кайф Или Больше, КГБ-Рок, Поебать, Какое Мне Дело, Перемена Погоды, Трамвай
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка

Некрофилия — переиздание шестого студийного альбома Егора Летова и группы Гражданская оборона, выпущенного в 1987 году. Это еще одна работа из цикла 1987 года. Как и во всех остальных альбомах серии, Егор Летов в одиночку играет на всех инструментах. Издание представлено на черном виниле. Гражданская оборона — советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Музыка коллектива на начальном этапе представляла из себя панк-рок и постпанк с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на протяжении всего творчества, к концу 1980-х годов эволюционировала в авангардный хардкор-панк с элементами нойз-рока, а в 1990-х годах сместилась в сторону психоделического рока и шугейза. Гражданская оборона являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году.

Отзывы о товаре Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4660059681979]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Гр.Об.
Альбом (сингл)
Некрофилия
Жанр
панк
Трек-лист
Некрофилия, Мы В Глубокой Жопе, Пора Кончать, Сквозь Дыру В Моей Голове, Волна Патриотизма, Сказка, Раздражение, Печаль Моя Светла, И Снова Темно, Вы, Попс, Кайф Или Больше, КГБ-Рок, Поебать, Какое Мне Дело, Перемена Погоды, Трамвай
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Некрофилия — переиздание шестого студийного альбома Егора Летова и группы Гражданская оборона, выпущенного в 1987 году. Это еще одна работа из цикла 1987 года. Как и во всех остальных альбомах серии, Егор Летов в одиночку играет на всех инструментах. Издание представлено на черном виниле. Гражданская оборона — советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым. Музыка коллектива на начальном этапе представляла из себя панк-рок и постпанк с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на протяжении всего творчества, к концу 1980-х годов эволюционировала в авангардный хардкор-панк с элементами нойз-рока, а в 1990-х годах сместилась в сторону психоделического рока и шугейза. Гражданская оборона являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году.
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Гр.Об. - Некрофилия (4660059681979) виниловая пластинка - стоимость товара 3690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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