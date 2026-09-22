Michel Legrand - Greatest Hits (4205699250101) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michel Legrand
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 729550
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Характеристики
Бренд
Vogelsang music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699250101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michel Legrand
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Les Parapluies, Th?me Du Film "The Thomas Crown Affair", Th?me Du Film "The Go-Between", Les Pont Transbordeur, Paris Perdu (Version Accord?on), Never Say Never Again, Overture, Chanson D'Un Jour D'?t?, Le Paradis, Th?me Du Film "Summer Of '42", I Was Born In Love With You, Watch What Happens, I Still See You, Th?me Du Concerto, Moments Of Love, On The Road, Sirop Pr?natif, The Summer Knows
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Gallery Of Instrumental Music
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michel Legrand - Greatest Hits (4205699250101) виниловая пластинка
Французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец. Трёхкратный обладатель кинопремии «Оскар»: за лучшую песню «The Windmills of Your Mind» к американскому кинофильму «Афера Томаса Крауна», а также в 1971 и 1983 годах; лауреат пяти премий «Грэмми» и обладатель премии «Золотой глобус». Написал более двухсот песен к кино- и телефильмам. В России, в первую очередь, известен музыкой к французскому кинофильму «Шербурские зонтики».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Vogelsang music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Vogelsang Musik GmbH
Barcode
[4205699250101]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Michel Legrand
Альбом (сингл)
GREATEST HITS
Жанр
Jazz
Трек-лист
Les Parapluies, Th?me Du Film "The Thomas Crown Affair", Th?me Du Film "The Go-Between", Les Pont Transbordeur, Paris Perdu (Version Accord?on), Never Say Never Again, Overture, Chanson D'Un Jour D'?t?, Le Paradis, Th?me Du Film "Summer Of '42", I Was Born In Love With You, Watch What Happens, I Still See You, Th?me Du Concerto, Moments Of Love, On The Road, Sirop Pr?natif, The Summer Knows
Версия издания
лимитированное
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Gallery Of Instrumental Music
Страна производитель
Германия
Французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец. Трёхкратный обладатель кинопремии «Оскар»: за лучшую песню «The Windmills of Your Mind» к американскому кинофильму «Афера Томаса Крауна», а также в 1971 и 1983 годах; лауреат пяти премий «Грэмми» и обладатель премии «Золотой глобус». Написал более двухсот песен к кино- и телефильмам. В России, в первую очередь, известен музыкой к французскому кинофильму «Шербурские зонтики».
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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