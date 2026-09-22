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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm) купить с доставкой в Москве
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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)

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Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm) - фото 1
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Питание PoE
Да
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm) - фото 1
  • Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728347
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Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х14
Вес, г.
830

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)

Видеокамера HIKVISION представляет собой современное решение для обеспечения безопасности на улице, обладая впечатляющим набором функций и надежной конструкцией. Эта модель оборудована 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2560x1440 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR, камера эффективно справляется с широким диапазоном освещения, предоставляя отличное качество видео как в условиях яркого света, так и в тени. Купольный корпус, выполненный в белом цвете, не только стильный, но и функциональный. Он поддерживает степень защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая камеру идеальной для уличной установки. Видеокамера способна работать в экстремальных температурных условиях от -40 до +60 °С, обеспечивая надежную работу круглый год. Устройство поддерживает питание по технологии PoE, что упрощает процесс установки, и оснащено портом RJ-45 для подключения к сети. Специальная функция день/ночь позволяет камере автоматически адаптироваться к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Встроенный микрофон позволяет записывать звук, что делает видеозапись более информативной. HIKVISION также поддерживает карты памяти microSD с объемом до 128 ГБ, предоставляя надежный способ локального хранения данных. Это идеальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и технологическую продвинутость.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)




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Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Цвет корпуса
белый
Матрица
4 МПикс.
Тип сенсора
CMOS
Разрешение
2560x1440 Пикс.
ИК подсветка
есть
WDR
цифровой
Функция день/ночь
Да
Место установки
Уличная
Тип корпуса
купольная
Степень защиты
IP67
Развернуть
Поддержка карт памяти
microSD
Максимальный объем карты памяти
128
Рабочая температура
от -40 до +60 °С
Микрофон
да
Порт RJ-45
Да
Питание PoE
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокамера HIKVISION представляет собой современное решение для обеспечения безопасности на улице, обладая впечатляющим набором функций и надежной конструкцией. Эта модель оборудована 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2560x1440 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR, камера эффективно справляется с широким диапазоном освещения, предоставляя отличное качество видео как в условиях яркого света, так и в тени. Купольный корпус, выполненный в белом цвете, не только стильный, но и функциональный. Он поддерживает степень защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая камеру идеальной для уличной установки. Видеокамера способна работать в экстремальных температурных условиях от -40 до +60 °С, обеспечивая надежную работу круглый год. Устройство поддерживает питание по технологии PoE, что упрощает процесс установки, и оснащено портом RJ-45 для подключения к сети. Специальная функция день/ночь позволяет камере автоматически адаптироваться к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Встроенный микрофон позволяет записывать звук, что делает видеозапись более информативной. HIKVISION также поддерживает карты памяти microSD с объемом до 128 ГБ, предоставляя надежный способ локального хранения данных. Это идеальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и технологическую продвинутость.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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