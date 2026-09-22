Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)
Видеокамера HIKVISION представляет собой современное решение для обеспечения безопасности на улице, обладая впечатляющим набором функций и надежной конструкцией. Эта модель оборудована 4-мегапиксельной матрицей, обеспечивающей четкое и детализированное изображение с максимальным разрешением 2560x1440 пикселей. Благодаря цифровой технологии WDR, камера эффективно справляется с широким диапазоном освещения, предоставляя отличное качество видео как в условиях яркого света, так и в тени. Купольный корпус, выполненный в белом цвете, не только стильный, но и функциональный. Он поддерживает степень защиты IP67, что гарантирует защиту от пыли и влаги, делая камеру идеальной для уличной установки. Видеокамера способна работать в экстремальных температурных условиях от -40 до +60 °С, обеспечивая надежную работу круглый год. Устройство поддерживает питание по технологии PoE, что упрощает процесс установки, и оснащено портом RJ-45 для подключения к сети. Специальная функция день/ночь позволяет камере автоматически адаптироваться к изменениям освещения, обеспечивая круглосуточное наблюдение. Встроенный микрофон позволяет записывать звук, что делает видеозапись более информативной. HIKVISION также поддерживает карты памяти microSD с объемом до 128 ГБ, предоставляя надежный способ локального хранения данных. Это идеальное решение для тех, кто ценит качество, надежность и технологическую продвинутость.
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