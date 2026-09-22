Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый
Уличная видеокамера HiWatch — надежный контроль даже в суровые морозы и зной: работает при температуре от -30 до +60 °С. Компактный цилиндрический корпус выполнен в универсальном белом цвете и обладает высокой степенью защиты IP66, что гарантирует стабильную работу под дождём и пылью. Цифровой WDR обеспечит чёткую картинку при любой освещённости, а мощная ИК-подсветка позволит видеть объекты даже в 30 метрах от камеры ночью. Микрофон передаёт не только изображение, но и звук, а поддержка PoE значительно упрощает монтаж и сокращает проводку. Камера поддерживает карты памяти microSD до 256 ГБ, поэтому запись будет вестись автономно на протяжении долгого времени. HiWatch — надёжное решение для круглосуточного наблюдения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 9 860 руб.2465 руб. в Сплит2Мп уличная купольная IP-камера с EXIR-подсветкой до 30м и техно...
-
В наличииЦена 10 310 руб.2578 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2383G2-IU(2.8mm)
-
В наличииЦена 10 420 руб.2605 руб. в СплитВидеокамера IP Hikvision DS-2CD2H43G2-IZS 2.8-12мм
-
В наличииЦена 10 820 руб.2705 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2047G2H-LIU(2.8mm) 2.8...
-
В наличииЦена 10 890 руб.2723 руб. в СплитКомпактная 5Мп IP-камера с аппаратным детектором движения. Матри...
-
В наличииЦена 10 960 руб.2740 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2CD2T47G2H-LI(2.8MM) 2.8-...
-
В наличииЦена 10 990 руб.2748 руб. в СплитУличная полноцветная поворотная Wi-Fi IP камера 4 Мп TP-Link VIG...
-
В наличииЦена 11 300 руб.2825 руб. в СплитВидеокамера 2K HD (4MP), 30 к/с, 102,4°, ИК-подсветка до 20 м, ч...
-
В наличииЦена 12 060 руб.3015 руб. в СплитВидеокамера Tiandy TC-C38US 3LHA-27135 цилиндрическая, 8Мп, 3840...
-
В наличииЦена 23 250 руб.5813 руб. в СплитIP камера уличная Beward B5350DVZ
-
В наличииЦена 23 890 руб.5973 руб. в СплитКамера видеонаблюдения IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(C0)(S6)(C)...
-
В наличииЦена 31 830 руб.7958 руб. в СплитВидеокамера 4K (8MP), 30 к/с, 109,9°, ИК-подсветка до 40 м, черн...
Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения IP HiWatch DS-I250L(D)(4 MM) 4-4мм цв. корп.:белый