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Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка

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Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка - фото 1
Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка - фото 2
Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка - фото 3
Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Incomparable
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка - фото 1
  • Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка - фото 2
  • Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка - фото 3
  • Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 728201
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177063789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Incomparable
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Dinorah, Il Barbiere DI Siviglia, Anna Bolena, Norma, Rigoletto, I Vespri Siciliani, La Forza Del Destino, Aida, La Gioconda, Samso Et Dalila, Lak Me, Carmen, Manon Lescaut, La Boheme, Tosca, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Louise, Andrea Chenier
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dinorah, Il Barbiere DI Siviglia, Anna Bolena, Norma, Rigoletto, I Vespri Siciliani, La Forza Del Destino, Aida, La Gioconda, Samso Et Dalila, Lak Me, Carmen, Manon Lescaut, La Boheme, Tosca, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Louise, Andrea Chenier



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
VINYL PASSION
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Vinyl Passion
Barcode
[8712177063789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Maria Callas
Альбом (сингл)
Incomparable
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Dinorah, Il Barbiere DI Siviglia, Anna Bolena, Norma, Rigoletto, I Vespri Siciliani, La Forza Del Destino, Aida, La Gioconda, Samso Et Dalila, Lak Me, Carmen, Manon Lescaut, La Boheme, Tosca, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Louise, Andrea Chenier
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dinorah, Il Barbiere DI Siviglia, Anna Bolena, Norma, Rigoletto, I Vespri Siciliani, La Forza Del Destino, Aida, La Gioconda, Samso Et Dalila, Lak Me, Carmen, Manon Lescaut, La Boheme, Tosca, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Louise, Andrea Chenier


Теги товара: Rock Opera
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Доставка
Отзывы


Maria Callas - Incomparable (8712177063789) виниловая пластинка - стоимость товара 4400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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