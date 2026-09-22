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Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка

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Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка - фото 1
Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка - фото 2
Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка - фото 3
Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Usher
Альбом (сингл)
CONFESSIONS
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка - фото 1
  • Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка - фото 2
  • Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка - фото 3
  • Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728167
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028267915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Usher
Альбом (сингл)
CONFESSIONS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Yeah! (Feat. Lil Jon & Ludacris), Throwback, Confessions, Confessions Part II, Burn, Caught Up, Superstar (Interlude), Superstar, Truth Hurts, Simple Things, Bad Girl, That's What It's Made For, Can U Handle It?, Do It to Me, Take Your Hand, Follow Me, My Boo, Red Light, Seduction, Confessions (Feat. Shyne, Twista & Kanye West), Superstar (Orchestral Mix), Burn (Orchestral Mix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка

Confessions — четвёртый студийный альбом американского певца Ашера, выпущенный в 2004 году. Переиздание на виниле к 20-летию альбома. Альбом Confessions стал знаковой вехой в R&B и популярной музыке. Такие треки, как «Yeah!» с участием Lil Jon и Ludacris, вывели Ашера в мейнстрим, доминируя в Billboard Hot 100 в течение 12 недель. Альбом стал коммерческим гигантом, с продажами более 1 миллиона копий за первую неделю и в конечном итоге превысив 10 миллионов только в США. Он стал одним из самых продаваемых альбомов 2000-х годов, с более чем 20 миллионами проданных копий по всему миру. Альбом принес Ашеру несколько премий «Грэмми», включая награду за лучший современный R&B-альбом, закрепив за ним статус доминирующей фигуры в музыке начала 2000-х.

Отзывы о товаре Usher - Confessions (20Th Anniversary) (0198028267915) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198028267915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Usher
Альбом (сингл)
CONFESSIONS
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Intro, Yeah! (Feat. Lil Jon & Ludacris), Throwback, Confessions, Confessions Part II, Burn, Caught Up, Superstar (Interlude), Superstar, Truth Hurts, Simple Things, Bad Girl, That's What It's Made For, Can U Handle It?, Do It to Me, Take Your Hand, Follow Me, My Boo, Red Light, Seduction, Confessions (Feat. Shyne, Twista & Kanye West), Superstar (Orchestral Mix), Burn (Orchestral Mix)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Confessions — четвёртый студийный альбом американского певца Ашера, выпущенный в 2004 году. Переиздание на виниле к 20-летию альбома. Альбом Confessions стал знаковой вехой в R&B и популярной музыке. Такие треки, как «Yeah!» с участием Lil Jon и Ludacris, вывели Ашера в мейнстрим, доминируя в Billboard Hot 100 в течение 12 недель. Альбом стал коммерческим гигантом, с продажами более 1 миллиона копий за первую неделю и в конечном итоге превысив 10 миллионов только в США. Он стал одним из самых продаваемых альбомов 2000-х годов, с более чем 20 миллионами проданных копий по всему миру. Альбом принес Ашеру несколько премий «Грэмми», включая награду за лучший современный R&B-альбом, закрепив за ним статус доминирующей фигуры в музыке начала 2000-х.
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