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Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка

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Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 1
Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 2
Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 3
Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 4
Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Avishai Cohen
Альбом (сингл)
CROSS MY PALM WITH SILVER
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 1
  • Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 2
  • Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 3
  • Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 4
  • Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184795
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка
3 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602557397802]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Avishai Cohen
Альбом (сингл)
CROSS MY PALM WITH SILVER
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка

Track List

A1"Will I Die, Miss? Will I Die?"10:20
A2Theme For Jimmy Greene5:24
A3340 Down3:51
B1Shoot Me In The Leg12:09
B250 Years And Counting7:03



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ECM Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ecm Records
Barcode
[0602557397802]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Avishai Cohen
Альбом (сингл)
CROSS MY PALM WITH SILVER
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание

Track List

A1"Will I Die, Miss? Will I Die?"10:20
A2Theme For Jimmy Greene5:24
A3340 Down3:51
B1Shoot Me In The Leg12:09
B250 Years And Counting7:03


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Avishai Cohen - Cross My Palm With Silver (0602557397802) виниловая пластинка - стоимость товара 3730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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