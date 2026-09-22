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Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка

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Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка - фото 1
Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка - фото 2
Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка - фото 3
Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Raggi
Альбом (сингл)
Masquerade
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка - фото 1
  • Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка - фото 2
  • Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка - фото 3
  • Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 728144
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029870312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Raggi
Альбом (сингл)
Masquerade
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Getcha! – with Nic Cester, Chad Smith & Tom Morello, Keep The Pack – with Matt Sorum & Tom Morello, Lucy – with Upsahl, Hama Okamoto & Chad Smith, Cat Got Your Tongue – with Sergio Pizzorno, For Nothing – with Matt Sorum, You Spin Me Round (Like A Record) – with Alex Kapranos, The Ritz – with Luke Spiller, Fallaway – with Maxim
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка

Томас Рагги, знаменитый гитарист M?neskin, выпускает свой первый сольный проект «Masquerade», спродюсированный Томом Морелло и включающий в себя некоторых из самых культовых голосов и музыкантов в рок-музыке. Издание на виниле. «Masquerade» — мощный рок-н-ролльный альбом из восьми треков, объединивший выдающуюся группу артистов, движимых исключительно своей любовью к музыке, — среди них Том Морелло, Бек, Ник Сестер, Алекс Капранос, Максим, Хама Окамото, Серджио Пиццорно, Чад Смит, Мэтт Сорум, Люк Спиллер и Упсаль. «Masquerade» — бескомпромиссный рок-н-ролльный альбом и праздник творческого единства. Каждый трек — это настоящее сотрудничество, рожденное общей страстью к музыке, без каких-либо скрытых мотивов, кроме чистой радости от неё. Альбом предлагает редкий музыкальный опыт, основанный на человеке, объединяя выдающуюся группу музыкантов исключительно ради любви к року.



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029870312]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thomas Raggi
Альбом (сингл)
Masquerade
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Getcha! – with Nic Cester, Chad Smith & Tom Morello, Keep The Pack – with Matt Sorum & Tom Morello, Lucy – with Upsahl, Hama Okamoto & Chad Smith, Cat Got Your Tongue – with Sergio Pizzorno, For Nothing – with Matt Sorum, You Spin Me Round (Like A Record) – with Alex Kapranos, The Ritz – with Luke Spiller, Fallaway – with Maxim
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Томас Рагги, знаменитый гитарист M?neskin, выпускает свой первый сольный проект «Masquerade», спродюсированный Томом Морелло и включающий в себя некоторых из самых культовых голосов и музыкантов в рок-музыке. Издание на виниле. «Masquerade» — мощный рок-н-ролльный альбом из восьми треков, объединивший выдающуюся группу артистов, движимых исключительно своей любовью к музыке, — среди них Том Морелло, Бек, Ник Сестер, Алекс Капранос, Максим, Хама Окамото, Серджио Пиццорно, Чад Смит, Мэтт Сорум, Люк Спиллер и Упсаль. «Masquerade» — бескомпромиссный рок-н-ролльный альбом и праздник творческого единства. Каждый трек — это настоящее сотрудничество, рожденное общей страстью к музыке, без каких-либо скрытых мотивов, кроме чистой радости от неё. Альбом предлагает редкий музыкальный опыт, основанный на человеке, объединяя выдающуюся группу музыкантов исключительно ради любви к року.


Теги товара: Поп-музыка
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