Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Thomas Raggi - Masquerade (0198029870312) виниловая пластинка
Томас Рагги, знаменитый гитарист M?neskin, выпускает свой первый сольный проект «Masquerade», спродюсированный Томом Морелло и включающий в себя некоторых из самых культовых голосов и музыкантов в рок-музыке. Издание на виниле. «Masquerade» — мощный рок-н-ролльный альбом из восьми треков, объединивший выдающуюся группу артистов, движимых исключительно своей любовью к музыке, — среди них Том Морелло, Бек, Ник Сестер, Алекс Капранос, Максим, Хама Окамото, Серджио Пиццорно, Чад Смит, Мэтт Сорум, Люк Спиллер и Упсаль. «Masquerade» — бескомпромиссный рок-н-ролльный альбом и праздник творческого единства. Каждый трек — это настоящее сотрудничество, рожденное общей страстью к музыке, без каких-либо скрытых мотивов, кроме чистой радости от неё. Альбом предлагает редкий музыкальный опыт, основанный на человеке, объединяя выдающуюся группу музыкантов исключительно ради любви к року.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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