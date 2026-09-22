OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка
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Описание товара OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка
Официальный саундтрек «STANS» включает треки из фильма «STANS», а также ранее не издававшиеся песни Эминема. Альбом посвящен влиянию музыки на поклонников и уникальным отношениям между артистом и слушателями. Издание на цветном виниле. Двадцать пять лет назад Эминем выпустил песню «Stan» с певицей Дайдо – песню, которая и два десятилетия спустя оказывает огромное влияние на поп-культуру. Tермин стэн, позже вошедший в словарь, описывает психически неуравновешенного, навязчивого последователя. Документальный фильм Эминема «STANS» посвящен именно этой теме, предлагая взгляд на карьеру артиста, а также исследуя культуру суперфанатов. Саундтрек к фильму, включающий как известные хиты, так и ранее не издававшиеся песни Эминема, лег в основу его нового альбома.
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