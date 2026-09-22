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OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка

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OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 1
OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 2
OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 3
OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 4
OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 5
OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 6
OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost (Eminem)
Альбом (сингл)
Stans
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 1
  • OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 2
  • OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 3
  • OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 4
  • OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 5
  • OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 6
  • OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727395
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478762512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost (Eminem)
Альбом (сингл)
Stans
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Stan, Bad Guy, Arose, Thank You (Dido), Beautiful, Walk on Water, Not Afraid, Rap God, Stan (Live at Wembley 2014), Just Don't Give a FK, Say Goodbye to Hollywood, Everybody's Looking at Me, Still Don't Give a FK, Stan (FT. Elton John)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка

Официальный саундтрек «STANS» включает треки из фильма «STANS», а также ранее не издававшиеся песни Эминема. Альбом посвящен влиянию музыки на поклонников и уникальным отношениям между артистом и слушателями. Издание на цветном виниле. Двадцать пять лет назад Эминем выпустил песню «Stan» с певицей Дайдо – песню, которая и два десятилетия спустя оказывает огромное влияние на поп-культуру. Tермин стэн, позже вошедший в словарь, описывает психически неуравновешенного, навязчивого последователя. Документальный фильм Эминема «STANS» посвящен именно этой теме, предлагая взгляд на карьеру артиста, а также исследуя культуру суперфанатов. Саундтрек к фильму, включающий как известные хиты, так и ранее не издававшиеся песни Эминема, лег в основу его нового альбома.

Отзывы о товаре OST (Eminem) - Stans (Ink Bleed) (0602478762512) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478762512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost (Eminem)
Альбом (сингл)
Stans
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Stan, Bad Guy, Arose, Thank You (Dido), Beautiful, Walk on Water, Not Afraid, Rap God, Stan (Live at Wembley 2014), Just Don't Give a FK, Say Goodbye to Hollywood, Everybody's Looking at Me, Still Don't Give a FK, Stan (FT. Elton John)
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Официальный саундтрек «STANS» включает треки из фильма «STANS», а также ранее не издававшиеся песни Эминема. Альбом посвящен влиянию музыки на поклонников и уникальным отношениям между артистом и слушателями. Издание на цветном виниле. Двадцать пять лет назад Эминем выпустил песню «Stan» с певицей Дайдо – песню, которая и два десятилетия спустя оказывает огромное влияние на поп-культуру. Tермин стэн, позже вошедший в словарь, описывает психически неуравновешенного, навязчивого последователя. Документальный фильм Эминема «STANS» посвящен именно этой теме, предлагая взгляд на карьеру артиста, а также исследуя культуру суперфанатов. Саундтрек к фильму, включающий как известные хиты, так и ранее не издававшиеся песни Эминема, лег в основу его нового альбома.
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Отзывы


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