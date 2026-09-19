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Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка

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Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 1
Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 2
Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 3
Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 4
Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 5
Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Nigeria
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 1
  • Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 2
  • Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 3
  • Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 4
  • Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 5
  • Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402144
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Nigeria
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка

Переиздание студийного альбома американского джазового гитариста Гранта Грина, первоначально выпущенного в 1962 году. Альбом был записан при участии квартета Сонни Кларка. Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet.

Отзывы о товаре Grant Green - Nigeria (Analogue, Tone Poet) (0602508358906) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Grant Green
Альбом (сингл)
Nigeria
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание студийного альбома американского джазового гитариста Гранта Грина, первоначально выпущенного в 1962 году. Альбом был записан при участии квартета Сонни Кларка. Аудиофильское ремастрированное с оригинальных аналоговых мастер-лент издание на черном виниле в серии Blue Note Tone Poet.
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