Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
150
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
2850
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727172
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Описание товара Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858
Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 применяется для обработки изделий древесины. Агрегат позволяет быстро и эффективно шлифовать поверхность плоских заготовок с помощью ленточного узла, а также выравнивать углы и другие выступающие части при помощи диска. Широкое основание обеспечивает устойчивость на поверхности во время проведения работ. В конструкции предусматривается патрубок для подключения оборудования для аспирации, что позволяет поддерживать рабочее место в чистоте. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы станка от механических повреждений. Модель исключительно проста в применении и не требует специального технического обслуживания. Специальный механизм натяжения ленты позволяет быстро и просто настроить ее.
Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 применяется для обработки изделий древесины. Агрегат позволяет быстро и эффективно шлифовать поверхность плоских заготовок с помощью ленточного узла, а также выравнивать углы и другие выступающие части при помощи диска. Широкое основание обеспечивает устойчивость на поверхности во время проведения работ. В конструкции предусматривается патрубок для подключения оборудования для аспирации, что позволяет поддерживать рабочее место в чистоте. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы станка от механических повреждений. Модель исключительно проста в применении и не требует специального технического обслуживания. Специальный механизм натяжения ленты позволяет быстро и просто настроить ее.
Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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