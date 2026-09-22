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Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 купить с доставкой в Москве
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Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858

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Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 1
Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 2
Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 3
Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 4
Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 5
Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
150
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
2850
  • Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 1
  • Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 2
  • Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 3
  • Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 4
  • Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 5
  • Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727172
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
150
Диаметр посадочного отверстия
12.7 мм
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
2850
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х34х28
Вес, кг.
18.37

Описание товара Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858

Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 применяется для обработки изделий древесины. Агрегат позволяет быстро и эффективно шлифовать поверхность плоских заготовок с помощью ленточного узла, а также выравнивать углы и другие выступающие части при помощи диска. Широкое основание обеспечивает устойчивость на поверхности во время проведения работ. В конструкции предусматривается патрубок для подключения оборудования для аспирации, что позволяет поддерживать рабочее место в чистоте. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы станка от механических повреждений. Модель исключительно проста в применении и не требует специального технического обслуживания. Специальный механизм натяжения ленты позволяет быстро и просто настроить ее.



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Отзывы о товаре Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
150
Диаметр посадочного отверстия
12.7 мм
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
2850
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифовальный станок Ryobi RBDS4601G 5133002858 применяется для обработки изделий древесины. Агрегат позволяет быстро и эффективно шлифовать поверхность плоских заготовок с помощью ленточного узла, а также выравнивать углы и другие выступающие части при помощи диска. Широкое основание обеспечивает устойчивость на поверхности во время проведения работ. В конструкции предусматривается патрубок для подключения оборудования для аспирации, что позволяет поддерживать рабочее место в чистоте. Прочный корпус надежно защищает внутренние узлы станка от механических повреждений. Модель исключительно проста в применении и не требует специального технического обслуживания. Специальный механизм натяжения ленты позволяет быстро и просто настроить ее.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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