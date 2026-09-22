Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Deftones - Private Music (0093624829034) виниловая пластинка
Deftones всегда были символом безграничного творчества в мире музыки. Благодаря девяти студийным альбомам они создали свою неповторимую звуковую идентичность - дикую, но мечтательную, с возможностью постоянного совершенствования и сюрпризов. Теперь, спустя десятилетия после грувового звучания их новаторского дебюта "Adrenaline" и после длинной череды шедевров, таких как "White Pony" (2000), "Diamond Eyes" (2010) и "OHMS" (2020) - альбом, который принес им вторую и третью номинации на "Грэмми", - они возвращаются с одним из самых целенаправленных заявлений в своей карьере: "private music". К творческому ядру группы - Чино Морено, Стивену Карпентеру, Эйбу Каннингему и Фрэнку Дельгадо (а также гастролирующему басисту Фреду Саблану, который присутствует на альбоме) - присоединился продюсер Ник Раскулинец, который ранее работал над "Diamond Eyes" и пленительным "Koi No Yokan" 2012 года. В результате получился стройный, мастерски выверенный 11-песенный сет, который звучит как новый эталон Deftones. На "private music" вы размышляете о красоте и опасности природы, о необходимости культивировать позитивный настрой и о путешествии за пределы физического мира. Это одновременно психоделическое путешествие и потрясающий фильм, последний яркий пример в каталоге, полном завораживающих, эмоциональных триумфов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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