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Картридж Epson IC Black XXL WF71107610 new (C13T27914012) купить с доставкой в Москве
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Картридж Epson IC Black XXL WF71107610 new (C13T27914012)

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Картридж Epson IC Black XXL WF71107610 new (C13T27914012) - фото 1
Картридж Epson IC Black XXL WF71107610 new (C13T27914012) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
2200
  • Картридж Epson IC Black XXL WF71107610 new (C13T27914012) - фото 1
  • Картридж Epson IC Black XXL WF71107610 new (C13T27914012) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 724760
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
2200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х6
Вес, г.
90

Описание товара Картридж Epson IC Black XXL WF71107610 new (C13T27914012)

Оригинальный струйный картридж экстра-повышенной емкости (XXL) с пигментными чернилами. Создан специально для бизнес-печати документов лазерного качества на струйных принтерах. Позволяет снизить стоимость одного отпечатка почти на 25% по сравнению со стандартными картриджами.

Отзывы о товаре Картридж Epson IC Black XXL WF71107610 new (C13T27914012)




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картридж струйный
Тип чернил
пигментные
Емкость картриджа
сверхвысокая
Совместимость
для Epson
Ресурс (страниц)
2200
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный струйный картридж экстра-повышенной емкости (XXL) с пигментными чернилами. Создан специально для бизнес-печати документов лазерного качества на струйных принтерах. Позволяет снизить стоимость одного отпечатка почти на 25% по сравнению со стандартными картриджами.
Самовывоз
Доставка
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Картридж Epson IC Black XXL WF71107610 new (C13T27914012) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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