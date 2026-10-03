Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%7 510 руб. 10 540 руб.
В наличии
Код товара: 648560
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 510 руб. -29%
10 540 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х14х6
Вес, кг.
1.08
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000
Струйный картридж Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
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Струйный картридж Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000 - этот товар вы можете купить по цене 7510 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT8041 T8041 фото черный матовый (700мл) для Epson SureColor SC-P6000/7000/8000/9000