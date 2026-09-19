Top.Mail.Ru
Впитывающая емкость Canon MC-30 (1156C002) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Впитывающая емкость Canon MC-30 (1156C002)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Впитывающая емкость Canon MC-30 (1156C002)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Впитывающая емкость
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 630 руб. 
Начислим 155 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 393710
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Впитывающая емкость Canon MC-30 (1156C002)
9 630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Впитывающая емкость
Поддерживаемые модели принтеров
iPF PRO-2000, iPF4000, iPF4000S, iPF6000S, iPFTX-2000, iPFTX-3000, iPFTX-4000
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х12х11
Вес, г.
830

Описание товара Впитывающая емкость Canon MC-30 (1156C002)

Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями. Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса. Помимо деятельности внутри компании, Kyosei влияет на нашу работу в индустрии и сотрудничество с организациями по всему миру. Для нас первостепенное значение имеет ведение социально-ориентированного бизнеса, и мы учитываем то, как наши действия влияют на наших клиентов, сотрудников, партнеров и других людей.

Отзывы о товаре Впитывающая емкость Canon MC-30 (1156C002)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Впитывающая емкость
Поддерживаемые модели принтеров
iPF PRO-2000, iPF4000, iPF4000S, iPF6000S, iPFTX-2000, iPFTX-3000, iPFTX-4000
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Описание
Canon Europe — это дочернее предприятие компании Canon Inc., лидера в области инноваций и систем работы с изображениями. Kyosei — это корпоративная философия Canon, которая лежит в основе нашего бренда, бизнеса и спонсорской деятельности. Kyosei — это японское слово, которое означает «жить и работать вместе во имя общего блага», концепция, которой придерживаются все сотрудники Canon. Эта философия определяет нашу миссию и наши ценности, отношение к сотрудникам и клиентам, а также способ ведения бизнеса. Помимо деятельности внутри компании, Kyosei влияет на нашу работу в индустрии и сотрудничество с организациями по всему миру. Для нас первостепенное значение имеет ведение социально-ориентированного бизнеса, и мы учитываем то, как наши действия влияют на наших клиентов, сотрудников, партнеров и других людей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Впитывающая емкость Canon MC-30 (1156C002) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 9630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...