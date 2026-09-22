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Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W купить с доставкой в Москве
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Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W

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Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W - фото 1
Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W - фото 2
Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W - фото 3
Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
  • Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W - фото 1
  • Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W - фото 2
  • Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W - фото 3
  • Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723565
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Характеристики

Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W

Tenda представляет неуправляемый настольный коммутатор уровня L2, который отлично подойдёт для масштабных сетевых решений. 24 порта RJ45 с гигабитной скоростью гарантируют быстрый обмен данными даже при высокой нагрузке. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at вы легко подключите к нему IP-камеры, телефоны и другие устройства — питание передаётся прямо по сетевому кабелю, без лишних проводов и блоков. Два порта SFP открывают дополнительные возможности для оптоволоконных соединений на скорости 1 Гбит/с. Просторная таблица MAC-адресов на 8000 записей отлично справится с большим числом устройств в вашей сети. Несмотря на функциональность, вес коммутатора составляет 2,86 кг — такой прибор надёжно разместится на рабочем столе или полке и надолго обеспечит стабильную и быструю работу вашего офиса или предприятия.



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Отзывы о товаре Коммутатор TENDA TEG1128P-24-250W




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Характеристики
Бренд
Tenda
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
неуправляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3af, 802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Tenda представляет неуправляемый настольный коммутатор уровня L2, который отлично подойдёт для масштабных сетевых решений. 24 порта RJ45 с гигабитной скоростью гарантируют быстрый обмен данными даже при высокой нагрузке. Благодаря поддержке PoE стандартов 802.3af и 802.3at вы легко подключите к нему IP-камеры, телефоны и другие устройства — питание передаётся прямо по сетевому кабелю, без лишних проводов и блоков. Два порта SFP открывают дополнительные возможности для оптоволоконных соединений на скорости 1 Гбит/с. Просторная таблица MAC-адресов на 8000 записей отлично справится с большим числом устройств в вашей сети. Несмотря на функциональность, вес коммутатора составляет 2,86 кг — такой прибор надёжно разместится на рабочем столе или полке и надолго обеспечит стабильную и быструю работу вашего офиса или предприятия.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов, Коммутаторы D-Link 8 портов
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