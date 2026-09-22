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Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W

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Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 1
Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 2
Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 3
Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 4
Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 5
Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 6
Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 7
Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
  • Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 1
  • Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 2
  • Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 3
  • Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 4
  • Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 5
  • Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 6
  • Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 7
  • Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723488
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х19х11
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W

Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W Gold ATX 3.1 (P1200-GF) идеально подходит для сборки мощного игрового ПК или рабочей станции, где требуется стабильное питание под высокой нагрузкой. С мощностью 1200 Вт этот блок обеспечивает бесперебойную работу процессора, видеокарты и других компонентов, предотвращая сбои во время длительных сессий. Активный PFC повышает эффективность преобразования энергии, минимизируя потери и защищая систему от скачков напряжения. Блок питания для ПК оснащен 120-мм вентилятором, который эффективно отводит тепло, поддерживая температуру на оптимальном уровне даже при интенсивной эксплуатации. Универсальный разъем 20+4 pin гарантирует совместимость с большинством материнских плат, а два 4+4-pin для CPU позволяют подключить даже топовые процессоры без проблем. Три 6+2-pin PCI-E и один 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2x6) подходят для современных видеокарт, два 4-pin IDE (Molex) и восемь 15-pin SATA обеспечивают питание накопителей и периферии. Сертификат 80 PLUS Gold подтверждает энергоэффективность на уровне до 90%, что снижает потребление электричества. Длина кабеля для материнской платы в 60 см упрощает установку в стандартных корпусах. Блок питания для компьютера рекомендуется энтузиастам, собирающим системы с несколькими GPU или для профессионального рендеринга, где важна надежность под пиковыми нагрузками. Стандарт ATX 3.1 обеспечивает будущую совместимость с новыми платформами, а комбинация разъемов покрывает все нужды от хранения данных до графики. В итоге, такая конфигурация продлевает срок службы компонентов, гарантируя стабильную производительность без перегревов или простоев.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W

Отзывы о товаре Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1200
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W Gold ATX 3.1 (P1200-GF) идеально подходит для сборки мощного игрового ПК или рабочей станции, где требуется стабильное питание под высокой нагрузкой. С мощностью 1200 Вт этот блок обеспечивает бесперебойную работу процессора, видеокарты и других компонентов, предотвращая сбои во время длительных сессий. Активный PFC повышает эффективность преобразования энергии, минимизируя потери и защищая систему от скачков напряжения. Блок питания для ПК оснащен 120-мм вентилятором, который эффективно отводит тепло, поддерживая температуру на оптимальном уровне даже при интенсивной эксплуатации. Универсальный разъем 20+4 pin гарантирует совместимость с большинством материнских плат, а два 4+4-pin для CPU позволяют подключить даже топовые процессоры без проблем. Три 6+2-pin PCI-E и один 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2x6) подходят для современных видеокарт, два 4-pin IDE (Molex) и восемь 15-pin SATA обеспечивают питание накопителей и периферии. Сертификат 80 PLUS Gold подтверждает энергоэффективность на уровне до 90%, что снижает потребление электричества. Длина кабеля для материнской платы в 60 см упрощает установку в стандартных корпусах. Блок питания для компьютера рекомендуется энтузиастам, собирающим системы с несколькими GPU или для профессионального рендеринга, где важна надежность под пиковыми нагрузками. Стандарт ATX 3.1 обеспечивает будущую совместимость с новыми платформами, а комбинация разъемов покрывает все нужды от хранения данных до графики. В итоге, такая конфигурация продлевает срок службы компонентов, гарантируя стабильную производительность без перегревов или простоев.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
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Отзывы


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