Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W
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Характеристики
Описание товара Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W
Блок питания Ocypus Iota P1200 1200W Gold ATX 3.1 (P1200-GF) идеально подходит для сборки мощного игрового ПК или рабочей станции, где требуется стабильное питание под высокой нагрузкой. С мощностью 1200 Вт этот блок обеспечивает бесперебойную работу процессора, видеокарты и других компонентов, предотвращая сбои во время длительных сессий. Активный PFC повышает эффективность преобразования энергии, минимизируя потери и защищая систему от скачков напряжения. Блок питания для ПК оснащен 120-мм вентилятором, который эффективно отводит тепло, поддерживая температуру на оптимальном уровне даже при интенсивной эксплуатации. Универсальный разъем 20+4 pin гарантирует совместимость с большинством материнских плат, а два 4+4-pin для CPU позволяют подключить даже топовые процессоры без проблем. Три 6+2-pin PCI-E и один 12+4-pin PCI-E 5.1 (12V-2x6) подходят для современных видеокарт, два 4-pin IDE (Molex) и восемь 15-pin SATA обеспечивают питание накопителей и периферии. Сертификат 80 PLUS Gold подтверждает энергоэффективность на уровне до 90%, что снижает потребление электричества. Длина кабеля для материнской платы в 60 см упрощает установку в стандартных корпусах. Блок питания для компьютера рекомендуется энтузиастам, собирающим системы с несколькими GPU или для профессионального рендеринга, где важна надежность под пиковыми нагрузками. Стандарт ATX 3.1 обеспечивает будущую совместимость с новыми платформами, а комбинация разъемов покрывает все нужды от хранения данных до графики. В итоге, такая конфигурация продлевает срок службы компонентов, гарантируя стабильную производительность без перегревов или простоев.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1200W
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