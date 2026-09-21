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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
24 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) pin, 2x16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714596
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Описание товара Блок питания Zalman ATX 1000W ZM1000-TMX2SE Gen.5 80+ Gold
**Блок питания ZM1000-TMX2SE 1000W 80+Gold (KR/EU)**
Обеспечьте вашему компьютеру надёжное и стабильное питание с блоком питания ZM1000-TMX2SE! Мощность 1000 Вт и сертификат эффективности 80+Gold гарантируют высокую производительность и экономичность.
**Почему стоит выбрать ZM1000-TMX2SE?**
* **Высокая мощность:** 1000 Вт позволят обеспечить энергией даже самые требовательные компоненты вашего ПК.
* **Эффективность:** сертификат 80+Gold подтверждает высокий КПД блока питания, что снижает энергопотребление и тепловыделение.
* **Надёжность:** качественный блок питания — залог стабильной работы вашего компьютера. ZM1000-TMX2SE поможет избежать сбоев и нестабильности системы.
* **Совместимость:** версия KR/EU подходит для использования в большинстве стран.
С блоком питания ZM1000-TMX2SE ваш компьютер будет работать на полную мощность, а вы сможете наслаждаться высокой производительностью без опасений за стабильность системы.
**Блок питания ZM1000-TMX2SE 1000W 80+Gold (KR/EU)**
Обеспечьте вашему компьютеру надёжное и стабильное питание с блоком питания ZM1000-TMX2SE! Мощность 1000 Вт и сертификат эффективности 80+Gold гарантируют высокую производительность и экономичность.
**Почему стоит выбрать ZM1000-TMX2SE?**
* **Высокая мощность:** 1000 Вт позволят обеспечить энергией даже самые требовательные компоненты вашего ПК.
* **Эффективность:** сертификат 80+Gold подтверждает высокий КПД блока питания, что снижает энергопотребление и тепловыделение.
* **Надёжность:** качественный блок питания — залог стабильной работы вашего компьютера. ZM1000-TMX2SE поможет избежать сбоев и нестабильности системы.
* **Совместимость:** версия KR/EU подходит для использования в большинстве стран.
С блоком питания ZM1000-TMX2SE ваш компьютер будет работать на полную мощность, а вы сможете наслаждаться высокой производительностью без опасений за стабильность системы.
Блок питания Zalman ATX 1000W ZM1000-TMX2SE Gen.5 80+ Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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