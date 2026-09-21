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Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold купить с доставкой в Москве
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Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold

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Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 7
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 8
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 9
Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 7
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 8
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 9
  • Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714472
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х23х13
Вес, кг.
4.5

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold

Блок питания PCcooler — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера, разработанное с учетом современных требований к энергоэффективности и производительности. Он обладает выходной мощностью в 1000 Вт, что делает его идеальным выбором для систем с высокими запросами, включая игровые и профессиональные рабочие станции. Эта модель оснащена одним 135-мм вентилятором с активной системой охлаждения, что обеспечивает оптимальную температуру работы при высоких нагрузках. Благодаря сертификату энергоэффективности 80 PLUS Gold, блок питания обеспечивает высокое КПД и снижает энергопотребление, что не только уменьшает счета за электричество, но и помогает поддерживать прохладу внутри корпуса. Подключение видеокарт осуществляется через современные разъемы 16 pin и 3x(6+2) pin, что позволяет без проблем работать с новейшими моделями графических адаптеров. Для питания материнской платы предусмотрен универсальный разъем 20+4 pin, а процессор получает надежное питание через два разъема 4+4 pin. Наличие 12 SATA-разъемов делает этот блок питания идеальным для подключения множества периферийных устройств и накопителей, обеспечивая гибкость и расширяемость вашей системы. Отстегивающиеся кабели позволяют аккуратно управлять кабельной разводкой, способствуя улучшению воздушного потока и эстетическому виду внутреннего пространства компьютера. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с большинством современных корпусов для ПК. Производится PCcooler в Китае, что гарантирует отличное сочетание цены и качества. Независимо от того, собираете ли вы мощную игровую систему или профессиональную рабочую станцию, блок питания от PCcooler обеспечит надежную работу вашего ПК.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
16 pin, 3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
12
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
135
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PCcooler — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера, разработанное с учетом современных требований к энергоэффективности и производительности. Он обладает выходной мощностью в 1000 Вт, что делает его идеальным выбором для систем с высокими запросами, включая игровые и профессиональные рабочие станции. Эта модель оснащена одним 135-мм вентилятором с активной системой охлаждения, что обеспечивает оптимальную температуру работы при высоких нагрузках. Благодаря сертификату энергоэффективности 80 PLUS Gold, блок питания обеспечивает высокое КПД и снижает энергопотребление, что не только уменьшает счета за электричество, но и помогает поддерживать прохладу внутри корпуса. Подключение видеокарт осуществляется через современные разъемы 16 pin и 3x(6+2) pin, что позволяет без проблем работать с новейшими моделями графических адаптеров. Для питания материнской платы предусмотрен универсальный разъем 20+4 pin, а процессор получает надежное питание через два разъема 4+4 pin. Наличие 12 SATA-разъемов делает этот блок питания идеальным для подключения множества периферийных устройств и накопителей, обеспечивая гибкость и расширяемость вашей системы. Отстегивающиеся кабели позволяют аккуратно управлять кабельной разводкой, способствуя улучшению воздушного потока и эстетическому виду внутреннего пространства компьютера. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с большинством современных корпусов для ПК. Производится PCcooler в Китае, что гарантирует отличное сочетание цены и качества. Независимо от того, собираете ли вы мощную игровую систему или профессиональную рабочую станцию, блок питания от PCcooler обеспечит надежную работу вашего ПК.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 1000W
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Отзывы


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