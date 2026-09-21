Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 1000W P5-YS1000 -G1F Gen.5 80+ Gold
Блок питания PCcooler — это надежное и мощное решение для вашего персонального компьютера, разработанное с учетом современных требований к энергоэффективности и производительности. Он обладает выходной мощностью в 1000 Вт, что делает его идеальным выбором для систем с высокими запросами, включая игровые и профессиональные рабочие станции. Эта модель оснащена одним 135-мм вентилятором с активной системой охлаждения, что обеспечивает оптимальную температуру работы при высоких нагрузках. Благодаря сертификату энергоэффективности 80 PLUS Gold, блок питания обеспечивает высокое КПД и снижает энергопотребление, что не только уменьшает счета за электричество, но и помогает поддерживать прохладу внутри корпуса. Подключение видеокарт осуществляется через современные разъемы 16 pin и 3x(6+2) pin, что позволяет без проблем работать с новейшими моделями графических адаптеров. Для питания материнской платы предусмотрен универсальный разъем 20+4 pin, а процессор получает надежное питание через два разъема 4+4 pin. Наличие 12 SATA-разъемов делает этот блок питания идеальным для подключения множества периферийных устройств и накопителей, обеспечивая гибкость и расширяемость вашей системы. Отстегивающиеся кабели позволяют аккуратно управлять кабельной разводкой, способствуя улучшению воздушного потока и эстетическому виду внутреннего пространства компьютера. Форм-фактор ATX делает этот блок питания совместимым с большинством современных корпусов для ПК. Производится PCcooler в Китае, что гарантирует отличное сочетание цены и качества. Независимо от того, собираете ли вы мощную игровую систему или профессиональную рабочую станцию, блок питания от PCcooler обеспечит надежную работу вашего ПК.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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