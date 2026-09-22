Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK
Система охлаждения Ocypus Iota L24 в черном исполнении состоит из медного водоблока и алюминиевого радиатора, между которыми проложены гибкие трубки для циркуляции жидкого хладагента. СЖО отличается универсальностью и допускает установку на центральные процессоры с разными типами сокетов. Система отводит выделенное процессором тепло к радиатору, с поверхности которого оно рассеивается посредством 2 вентиляторов. Вентиляторы системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L24 управляются автоматикой и поддерживают вращение с частотой от 500 до 2000 об/мин в зависимости от нагрузки на ЦПУ. К модулю прилагается термопаста, которая накладывается на крышку процессора перед монтажом водоблока и обеспечивает оптимальный перенос тепла. В водоблок компоненты интегрированы светодиоды ARGB-подсветки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитКулер для процессора Noctua NH-L9i-17xx-CH.BK
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитКулер ExeGate ESNK-P0078AP4.PWM.2U.4189.Cu (EX293442RUS)
-
В наличииЦена 5 690 руб.1423 руб. в СплитСистема водяного охлаждения Thermaltake LA360 (CL-W459-PL12SW-A)...
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 MSI
-
В наличииЦена 5 780 руб.1445 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 240 WHITE M...
-
В наличииЦена 6 060 руб. 7 320 руб.1515 руб. в СплитКулер для процессора Noctua NH-L9I
-
В наличииЦена 6 170 руб.1543 руб. в СплитСистема водяного охлаждения MSI MAG CORELIQUID A15 240 (306-7ZWA...
-
В наличииЦена 6 290 руб.1573 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A15 240 MSI
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 MSI
-
В наличииЦена 6 960 руб.1740 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID A13 360 WHITE M...
-
В наличииЦена 10 240 руб.2560 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID E240 WHITE MSI
-
В наличииЦена 10 660 руб.2665 руб. в СплитКулер для процессора MULTI SOCKET MAG CORELIQUID I240 WHITE MSI
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK