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Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK купить с доставкой в Москве
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Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK

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Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 1
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 2
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 3
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 4
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 5
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 6
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 7
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 8
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 9
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 10
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 11
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 12
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 13
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 14
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 15
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 16
Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 1
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 2
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 3
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 4
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 5
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 6
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 7
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 8
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 9
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 10
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 11
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 12
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 13
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 14
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 15
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 16
  • Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723484
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х22х14
Вес, кг.
2.3

Описание товара Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK

Система охлаждения Ocypus Iota L24 в черном исполнении состоит из медного водоблока и алюминиевого радиатора, между которыми проложены гибкие трубки для циркуляции жидкого хладагента. СЖО отличается универсальностью и допускает установку на центральные процессоры с разными типами сокетов. Система отводит выделенное процессором тепло к радиатору, с поверхности которого оно рассеивается посредством 2 вентиляторов. Вентиляторы системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L24 управляются автоматикой и поддерживают вращение с частотой от 500 до 2000 об/мин в зависимости от нагрузки на ЦПУ. К модулю прилагается термопаста, которая накладывается на крышку процессора перед монтажом водоблока и обеспечивает оптимальный перенос тепла. В водоблок компоненты интегрированы светодиоды ARGB-подсветки.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Система водяного охлаждения Ocypus Iota L24 BK




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
3 pin, 4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста в отдельной емкости
Тип подшипника
гидродинамический
Развернуть
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
280
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
29
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Система охлаждения Ocypus Iota L24 в черном исполнении состоит из медного водоблока и алюминиевого радиатора, между которыми проложены гибкие трубки для циркуляции жидкого хладагента. СЖО отличается универсальностью и допускает установку на центральные процессоры с разными типами сокетов. Система отводит выделенное процессором тепло к радиатору, с поверхности которого оно рассеивается посредством 2 вентиляторов. Вентиляторы системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L24 управляются автоматикой и поддерживают вращение с частотой от 500 до 2000 об/мин в зависимости от нагрузки на ЦПУ. К модулю прилагается термопаста, которая накладывается на крышку процессора перед монтажом водоблока и обеспечивает оптимальный перенос тепла. В водоблок компоненты интегрированы светодиоды ARGB-подсветки.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
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Отзывы


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