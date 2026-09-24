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Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM купить с доставкой в Москве
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Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM

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Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM - фото 1
Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM - фото 2
Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Поддержка PoE
да
  • Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM - фото 1
  • Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM - фото 2
  • Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 850 руб. 
Начислим 782 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723219
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM
48 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, крепление
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
3

Описание товара Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM

Коммутатор MikroTik — управляемое решение уровня L2 для построения производительной локальной сети. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте или в серверной зоне. Модель оснащена 16 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с и двумя портами SFP со скоростью до 10 Гбит/с. Поддержка PoE помогает организовать подключение совместимых устройств по сетевому кабелю, а таблица MAC-адресов на 16 000 записей обеспечивает уверенную работу с большим количеством сетевых подключений. Вес коммутатора составляет 3 кг — это основательное устройство для стабильной работы сети с высокой пропускной способностью.

Отзывы о товаре Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор, крепление
Количество портов RJ45
16
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
2
Скорость портов SFP
10 Гбит/с
Поддержка PoE
да
Размер таблицы MAC адресов
16000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коммутатор MikroTik — управляемое решение уровня L2 для построения производительной локальной сети. Настольный форм-фактор позволяет удобно разместить устройство на рабочем месте или в серверной зоне. Модель оснащена 16 портами RJ45 с базовой скоростью передачи данных до 10/100/1000 Мбит/с и двумя портами SFP со скоростью до 10 Гбит/с. Поддержка PoE помогает организовать подключение совместимых устройств по сетевому кабелю, а таблица MAC-адресов на 16 000 записей обеспечивает уверенную работу с большим количеством сетевых подключений. Вес коммутатора составляет 3 кг — это основательное устройство для стабильной работы сети с высокой пропускной способностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коммутатор MikroTik CRS418-8P-8G-2S+5axQ2axQ-RM - по цене 48850 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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