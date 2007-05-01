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Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 купить с доставкой в Москве
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Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07

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Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 1
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 2
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 3
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 4
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 5
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 6
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 7
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 8
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 9
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 10
Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 11
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Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение сопротивления
Да
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 1
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 2
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 3
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 4
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 5
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 6
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 7
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 8
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 9
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 10
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 11
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 12
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 13
  • Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722963
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Характеристики

Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение сопротивления
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Частота измерений
3 раз в сек
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AAA
Габариты без упаковки
56х88х183 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х7
Вес, г.
346

Описание товара Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07

Измерительное оборудование Inforce представляет собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для точного измерения электрических параметров в различных условиях. Этот прибор сочетает в себе надежность и функциональность, предлагая пользователю широкий спектр возможностей.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой универсальный Inforce 01-05-07




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Характеристики
Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение сопротивления
Да
Max переменный ток, A
20
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
750
Частота измерений
3 раз в сек
Наличие функции NCV
Да
Развернуть
Наличие функции True RMS
Да
Питание
2x AAA
Габариты без упаковки
56х88х183 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительное оборудование Inforce представляет собой высокотехнологичное устройство, предназначенное для точного измерения электрических параметров в различных условиях. Этот прибор сочетает в себе надежность и функциональность, предлагая пользователю широкий спектр возможностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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