Мультиметр цифровой Inforce 01-05-09
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Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722957
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Характеристики
Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
1000
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4x AAA
Габариты без упаковки
190x90x50 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х7
Вес, г.
350
Описание товара Мультиметр цифровой Inforce 01-05-09
Другое измерительное оборудование от бренда Inforce представляет собой высокотехнологичное устройство, созданное для выполнения различных измерительных задач с высокой степенью точности и надежности. Это оборудование идеально подходит как для профессионального использования, так и для бытовых нужд благодаря своим многофункциональным возможностям.
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Бренд
Inforce
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
1000
Max переменное напряжение, В
1000
Развернуть
Наличие функции NCV
Да
Наличие функции True RMS
Да
Питание
4x AAA
Габариты без упаковки
190x90x50 мм
Страна производитель
Китай
Другое измерительное оборудование от бренда Inforce представляет собой высокотехнологичное устройство, созданное для выполнения различных измерительных задач с высокой степенью точности и надежности. Это оборудование идеально подходит как для профессионального использования, так и для бытовых нужд благодаря своим многофункциональным возможностям.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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