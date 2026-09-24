Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol
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Характеристики
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
99 310 руб.
В наличии
Код товара: 710318
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99 310 руб.
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Характеристики
Бренд
Condtrol
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
170х75х35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х18х16
Вес, кг.
2.16
Описание товара Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol
Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Pro применяется для контроля прочности и однородности бетона. Погрешность данного прибора не превышает 7%. Прибор оснащен новым склерометром с увеличенной энергией удара - для более точной и удобной работы. Новое меню позволяет максимально точно настроить прибор на материал, наглядно представить и систематизировать информацию.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Condtrol
Подсветка дисплея
Да
Возможность фиксации показаний
Да
Питание
2x AA
Габариты без упаковки
170х75х35 мм
Страна производитель
Китай
Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Pro применяется для контроля прочности и однородности бетона. Погрешность данного прибора не превышает 7%. Прибор оснащен новым склерометром с увеличенной энергией удара - для более точной и удобной работы. Новое меню позволяет максимально точно настроить прибор на материал, наглядно представить и систематизировать информацию.
Электронный измеритель прочности бетона Beton Pro, Condtrol - стоимость товара 99310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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