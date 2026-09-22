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Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 купить с доставкой в Москве
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Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011

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Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 1
Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 2
Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 3
Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 4
Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
9200
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 1
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 2
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 3
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 4
  • Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722933
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
9200
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х18х16
Вес, кг.
2.8

Описание товара Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011

Бесщеточная углошлифмашина Ryobi ONE+ RAG18X-0 5133005011 идеальна для широкого спектра работ по резке и шлифовке. Высокоскоростной оптимизированный двигатель гарантирует высокую мощность, а следящая электроника – продолжительную работу. Скорость без нагрузки 9200 об/мин обеспечивает лучшее соотношение между производительностью и мощностью, не уступая сетевым инструментам. Электронная защита от отскока отключает инструмент в случае закусывания диска, повышая безопасность. Удобная клавиша включения обеспечивает великолепный контроль во время работы. Бесключевые регулировка защитного кожуха и гайка для простой установки оснастки.



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Отзывы о товаре Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Макс. частота вращения диска
9200
Регулировка частоты вращения
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора.
18 В
Страна производитель
Китай
Описание
Бесщеточная углошлифмашина Ryobi ONE+ RAG18X-0 5133005011 идеальна для широкого спектра работ по резке и шлифовке. Высокоскоростной оптимизированный двигатель гарантирует высокую мощность, а следящая электроника – продолжительную работу. Скорость без нагрузки 9200 об/мин обеспечивает лучшее соотношение между производительностью и мощностью, не уступая сетевым инструментам. Электронная защита от отскока отключает инструмент в случае закусывания диска, повышая безопасность. Удобная клавиша включения обеспечивает великолепный контроль во время работы. Бесключевые регулировка защитного кожуха и гайка для простой установки оснастки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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