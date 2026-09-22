Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Шлифмашина угловая Ryobi ONE+ бесщеточная RAG18X-0 5133005011
Бесщеточная углошлифмашина Ryobi ONE+ RAG18X-0 5133005011 идеальна для широкого спектра работ по резке и шлифовке. Высокоскоростной оптимизированный двигатель гарантирует высокую мощность, а следящая электроника – продолжительную работу. Скорость без нагрузки 9200 об/мин обеспечивает лучшее соотношение между производительностью и мощностью, не уступая сетевым инструментам. Электронная защита от отскока отключает инструмент в случае закусывания диска, повышая безопасность. Удобная клавиша включения обеспечивает великолепный контроль во время работы. Бесключевые регулировка защитного кожуха и гайка для простой установки оснастки.
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