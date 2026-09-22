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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
250
Диаметр диска
125
Макс. частота вращения диска
9200
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722930
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Описание товара Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532
Шлифовальная машина Ryobi — это высококачественный инструмент для профессиональной и бытовой работы. Эта угловая шлифмашина сочетает в себе мощность и удобство в использовании, делая её идеальным выбором для различных задач по шлифовке и резке.
Особенностью данной модели является её двигатель мощностью 250 Вт, который обеспечивает высокую производительность даже при интенсивной эксплуатации. С максимальной частотой вращения диска в 9200 об/мин, инструмент способен легко справляться с различными материалами, гарантируя качественный результат.
Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр посадочного отверстия — 22 мм, что делает эту шлифмашину универсальной для работы с разнообразными аксессуарами. Главным преимуществом является использование современного Li-Ion аккумулятора с напряжением 18 В, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки и удобство работы без проводов.
При весе всего 2,15 кг, шлифовальная машина Ryobi остаётся лёгкой и манёвренной, минимизируя усталость оператора при продолжительной работе. Компактный и эргономичный дизайн делает её простой в обращении, обеспечивая комфортное и безопасное использование в любых условиях.
Шлифовальная машина Ryobi — это высококачественный инструмент для профессиональной и бытовой работы. Эта угловая шлифмашина сочетает в себе мощность и удобство в использовании, делая её идеальным выбором для различных задач по шлифовке и резке.
Особенностью данной модели является её двигатель мощностью 250 Вт, который обеспечивает высокую производительность даже при интенсивной эксплуатации. С максимальной частотой вращения диска в 9200 об/мин, инструмент способен легко справляться с различными материалами, гарантируя качественный результат.
Диаметр диска составляет 125 мм, а диаметр посадочного отверстия — 22 мм, что делает эту шлифмашину универсальной для работы с разнообразными аксессуарами. Главным преимуществом является использование современного Li-Ion аккумулятора с напряжением 18 В, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки и удобство работы без проводов.
При весе всего 2,15 кг, шлифовальная машина Ryobi остаётся лёгкой и манёвренной, минимизируя усталость оператора при продолжительной работе. Компактный и эргономичный дизайн делает её простой в обращении, обеспечивая комфортное и безопасное использование в любых условиях.
Шлифмашина угловая Ryobi 18В бесщеточная RAG18BL-0 5133006532 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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