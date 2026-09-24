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Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка

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Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка - фото 1
Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка - фото 2
Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Numb
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка - фото 1
  • Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка - фото 2
  • Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722163
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804139489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Numb
Жанр
Soul
Трек-лист
Final Hour, Numb, Feels So Good, Apathy, Worried Mind, Please, Brave Heart, Is It Cool, Nearer, Being Broken
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Final Hour, Numb, Feels So Good, Apathy, Worried Mind, Please, Brave Heart, Is It Cool, Nearer, Being Broken



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804139489]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Lewis Taylor
Альбом (сингл)
Numb
Жанр
Soul
Трек-лист
Final Hour, Numb, Feels So Good, Apathy, Worried Mind, Please, Brave Heart, Is It Cool, Nearer, Being Broken
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Final Hour, Numb, Feels So Good, Apathy, Worried Mind, Please, Brave Heart, Is It Cool, Nearer, Being Broken


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lewis Taylor - Numb (4251804139489) виниловая пластинка - по цене 4890 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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