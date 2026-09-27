Amon Duul Ii - Hijack (5060672889995) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amon Duul II
Альбом (сингл)
Hijack
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 721819
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Характеристики
Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amon Duul II
Альбом (сингл)
Hijack
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Can't Wait (Part 1+2), Mirror, Traveller, You're Not Alone, Explode Like A Star, Guadeloop, Lonely Woman, Liquid Whisper, Archy The Robot
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Amon Duul Ii - Hijack (5060672889995) виниловая пластинка
«Hijack» — восьмой студийный альбом немецкой краутрок-группы. Однако их альбом 1974 года часто недооценивают как одно из величайших достижений группы в психоделической музыке — возможно, несправедливо. Альбом содержит одни из самых экспериментальных треков, в которых группа экспериментирует со звуками, выходящими за рамки своего обычного репертуара, такими как фанковые духовые секции, самба-ритмы и элементы камерного попа со струнными инструментами. Необычная отправная точка для знакомства с дискографией и без того выдающейся группы, и её нельзя пропустить.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Klimt Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Klimt Records
Barcode
[5060672889995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Amon Duul II
Альбом (сингл)
Hijack
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
I Can't Wait (Part 1+2), Mirror, Traveller, You're Not Alone, Explode Like A Star, Guadeloop, Lonely Woman, Liquid Whisper, Archy The Robot
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
«Hijack» — восьмой студийный альбом немецкой краутрок-группы. Однако их альбом 1974 года часто недооценивают как одно из величайших достижений группы в психоделической музыке — возможно, несправедливо. Альбом содержит одни из самых экспериментальных треков, в которых группа экспериментирует со звуками, выходящими за рамки своего обычного репертуара, такими как фанковые духовые секции, самба-ритмы и элементы камерного попа со струнными инструментами. Необычная отправная точка для знакомства с дискографией и без того выдающейся группы, и её нельзя пропустить.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Amon Duul Ii - Hijack (5060672889995) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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