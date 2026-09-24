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Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка

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Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 1
Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 2
Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 3
Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 4
Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 5
Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 6
Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Reagenz
Альбом (сингл)
Reagenz
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 1
  • Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 2
  • Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 3
  • Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 4
  • Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 5
  • Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 6
  • Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721761
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5414165135517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Reagenz
Альбом (сингл)
Reagenz
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
?, Long Leaves, ?, ?, Dj Friendly, ?, Tz, Hollow Mountain
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ?, Long Leaves, ?, ?, Dj Friendly, ?, Tz, Hollow Mountain



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[5414165135517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Reagenz
Альбом (сингл)
Reagenz
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Трек-лист
?, Long Leaves, ?, ?, Dj Friendly, ?, Tz, Hollow Mountain
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: ?, Long Leaves, ?, ?, Dj Friendly, ?, Tz, Hollow Mountain


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Reagenz - Reagenz (Coloured) (5414165135517) виниловая пластинка - купить по цене 4890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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