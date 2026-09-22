Madonna - Bedtime Stories (Coloured) (0603497812691) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
В наличии
Код товара: 721596
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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497812691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Survival, Secret, I'd Rather Be Your Lover, Don't Stop, InMe, Human Nature, Forbidden Love, Love Tried To Welcome Me, Sanctuary, Bedtime Story, Take A Bow
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Silver Collection (6)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Madonna - Bedtime Stories (Coloured) (0603497812691) виниловая пластинка
Bedtime Stories — шестой студийный альбом Мадонны, выпущенный 25 октября 1994 года. Лимитированное издание к 30-летию на серебристом 180 г виниле. Альбом Bedtime Stories, выпущенный 25 октября 1994 года, стал результатом сотрудничества Мадонны с различными продюсерами, включая Далласа Остина, Babyface, Дэйва «Джема» Холла и Нелли Хупер. В процессе работы Мадонна стремилась к более мейнстримовому звучанию, чем на предыдущем альбоме Erotica. Результатом стал коммерческий успех и признание критиков: «Secret» вошёл в топ-5 в США и Великобритании, «Take a Bow» возглавил чарт Billboard Hot 100, а «Human Nature» и заглавный трек альбома вошли в топ-10 Великобритании
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[0603497812691]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Madonna
Альбом (сингл)
BEDTIME STORIES
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Survival, Secret, I'd Rather Be Your Lover, Don't Stop, InMe, Human Nature, Forbidden Love, Love Tried To Welcome Me, Sanctuary, Bedtime Story, Take A Bow
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
The Silver Collection (6)
Страна производитель
США
Bedtime Stories — шестой студийный альбом Мадонны, выпущенный 25 октября 1994 года. Лимитированное издание к 30-летию на серебристом 180 г виниле. Альбом Bedtime Stories, выпущенный 25 октября 1994 года, стал результатом сотрудничества Мадонны с различными продюсерами, включая Далласа Остина, Babyface, Дэйва «Джема» Холла и Нелли Хупер. В процессе работы Мадонна стремилась к более мейнстримовому звучанию, чем на предыдущем альбоме Erotica. Результатом стал коммерческий успех и признание критиков: «Secret» вошёл в топ-5 в США и Великобритании, «Take a Bow» возглавил чарт Billboard Hot 100, а «Human Nature» и заглавный трек альбома вошли в топ-10 Великобритании
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Madonna - Bedtime Stories (Coloured) (0603497812691) виниловая пластинка - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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