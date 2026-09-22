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Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка

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Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 1
Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 2
Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 3
Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 4
Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 5
Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 6
Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 7
Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sugababes
Альбом (сингл)
One Touch
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 1
  • Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 2
  • Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 3
  • Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 4
  • Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 5
  • Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 6
  • Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 7
  • Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721536
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Характеристики

Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555213848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sugababes
Альбом (сингл)
One Touch
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Overload, One Foot In, Same Old Story, Just Let It Go, Look At Me, Soul Sound, One Touch, Lush Life, Real Thing, New Year, Promises, Run For Cover
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overload, One Foot In, Same Old Story, Just Let It Go, Look At Me, Soul Sound, One Touch, Lush Life, Real Thing, New Year, Promises, Run For Cover



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Sugababes - One Touch (Coloured) (5060555213848) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
London
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
London
Barcode
[5060555213848]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Sugababes
Альбом (сингл)
One Touch
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Overload, One Foot In, Same Old Story, Just Let It Go, Look At Me, Soul Sound, One Touch, Lush Life, Real Thing, New Year, Promises, Run For Cover
Версия издания
цветной винил
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overload, One Foot In, Same Old Story, Just Let It Go, Look At Me, Soul Sound, One Touch, Lush Life, Real Thing, New Year, Promises, Run For Cover


Теги товара: Цветной винил
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