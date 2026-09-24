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Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) купить с доставкой в Москве
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Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805)

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Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 1
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 2
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 3
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 4
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 5
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 6
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 7
Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 1
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 2
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 3
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 4
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 5
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 6
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 7
  • Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805)
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max измеряемая температура °С
10
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Max частота
20000
Питание
1x крона (6LR61;6F22;6KR61)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
320

Описание товара Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805)

Профессиональный автоматический цифровой мультиметр ЗУБР обеспечивает высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов формирует длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 20 кГц.

Отзывы о товаре Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Диод-тест
Да
Режим «прозвонка»
Да
Измерение силы постоянного тока
Да
Измерение силы переменного тока
Да
Измерение пост./перем. напряжения
Да
Max измеряемая температура °С
10
Max переменный ток, A
10
Max постоянное напряжение, В
600
Max переменное напряжение, В
600
Max частота
20000
Развернуть
Питание
1x крона (6LR61;6F22;6KR61)
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный автоматический цифровой мультиметр ЗУБР обеспечивает высокую точность измерений. Применение высококачественных материалов формирует длительный срок службы. Прибор имеет функции измерения переменного и постоянного напряжения, сопротивления, проверки целостности цепей со звуковым сигналом, проверки диодов, измерения переменного и постоянного тока, измерение частоты до 20 кГц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мультиметр цифровой ЗУБР МА-55 (59805) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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