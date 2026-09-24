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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200) купить с доставкой в Москве
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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200)

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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200) - фото 1
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200) - фото 2
Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штангенциркуль
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200) - фото 1
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200) - фото 2
  • Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721885
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200)
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
200
Частота измерений
0-200 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х3
Вес, г.
348

Описание товара Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200)

Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-200 200 мм 34514-200 изготовлен в соответствии с ГОСТ 166-89, обеспечивает высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Изготовлен из высококачественной закаленной стали; Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.

Отзывы о товаре Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Штангенциркуль
Тип оборудования
штангенциркуль
Погрешность, мкм
20
Измерение до
200
Частота измерений
0-200 мм
Особенности
Класс точности: 1
Страна производитель
Китай
Описание
Стальной штангенциркуль ЗУБР ШЦ-1-200 200 мм 34514-200 изготовлен в соответствии с ГОСТ 166-89, обеспечивает высокую точность измерений и имеет длительный срок службы. Изготовлен из высококачественной закаленной стали; Прецизионная обработка обеспечивает высокую точность измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штангенциркуль стальной ЗУБР ШЦ-1-200, 200 мм, Профессионал (34514-200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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