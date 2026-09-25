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Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м купить с доставкой в Москве
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Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м

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Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м - фото 1
Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м - фото 2
Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м - фото 3
Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м - фото 1
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м - фото 2
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м - фото 3
  • Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742292
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м
2 060 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
1500
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.04х0.02
Вес, г.
926

Описание товара Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м

Усиленная нержавеющая линейка предназначена для профессионального применения. Изготовлена с высокой точностью на прецизионном оборудовании, что обеспечивает высокую надёжность измерительных работ. Применяется для разметочных работ и контроля геометрических размеров изделий. Преимущества линейки ЗУБР 34280-015 Мощное усиленное полотно из нержавеющей стали Травлёная шкала значительно увеличивает срок службы инструмента Двусторонняя шкала на лицевой и оборотных сторонах Универсальность измерений: слева направо и справа налево Цветные цифры с лицевой стороны для удобства измерений Две шкалы с различными единицами измерения: миллиметры и сантиметры Нержавеющая сталь с обработкой "Антиблик"

Отзывы о товаре Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип оборудования
линейка
Материал
нержавеющая сталь
Длина разметки, мм
1500
Цена деления
1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Усиленная нержавеющая линейка предназначена для профессионального применения. Изготовлена с высокой точностью на прецизионном оборудовании, что обеспечивает высокую надёжность измерительных работ. Применяется для разметочных работ и контроля геометрических размеров изделий. Преимущества линейки ЗУБР 34280-015 Мощное усиленное полотно из нержавеющей стали Травлёная шкала значительно увеличивает срок службы инструмента Двусторонняя шкала на лицевой и оборотных сторонах Универсальность измерений: слева направо и справа налево Цветные цифры с лицевой стороны для удобства измерений Две шкалы с различными единицами измерения: миллиметры и сантиметры Нержавеющая сталь с обработкой "Антиблик"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Усиленная нержавеющая линейка ЗУБР Про-150 34280-150, длина 1,5 м - по цене 2060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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