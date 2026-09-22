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Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q8FAAUXRU купить с доставкой в Москве
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Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q8FAAUXRU

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Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 6
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Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 8
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Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 11
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 12
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 13
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 14
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 15
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 16
Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 2
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 3
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 4
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 5
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 6
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 7
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 8
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 9
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 10
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 11
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 12
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 13
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 14
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 15
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 16
  • Телевизор SAMSUNG 43&quot; QE43Q8FAAUXRU - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720100
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, см
97х56х15
Вес, кг.
11

Описание товара Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q8FAAUXRU

Телевизор Samsung QE43Q8FAAUXRU – это окно в мир ярких красок и невероятной четкости. Этот 43-дюймовый QLED-телевизор призван преобразить ваше представление о домашнем кинопросмотре, предлагая захватывающее визуальное погружение и передовые технологии.

Отзывы о товаре Телевизор SAMSUNG 43" QE43Q8FAAUXRU




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ, документация, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Египет
Описание
Телевизор Samsung QE43Q8FAAUXRU – это окно в мир ярких красок и невероятной четкости. Этот 43-дюймовый QLED-телевизор призван преобразить ваше представление о домашнем кинопросмотре, предлагая захватывающее визуальное погружение и передовые технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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