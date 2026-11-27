Richard Clayderman - His Greatest Melodies (0090204691166) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Richard Clayderman - His Greatest Melodies (0090204691166) виниловая пластинка
Ришар Клейдерман (или на английский манер Ричард Клайдерман) — французский пианист, аранжировщик, исполнитель классической и этнической музыки, а также музыки к кинофильмам. Всемирно известная «Баллада для Аделины» (Ballade pour Adeline), написанная Полем де Сенневилем, сделала его звездой. Было продано 22 млн экземпляров в более чем 30 странах мира. К настоящему времени Клайдерман записал более 1200 музыкальных произведений и выпустил свыше 100 компакт-дисков общим тиражом 90 млн экземпляров. Его называют самым успешным пианистом в мире и создателем нового жанра «популярной классической музыки». Большая часть его записей - это оркестровые аранжировки известных песен и популярных классических произведений Бетховена, Шопена, Моцарта и других. Он оригинально соединяет классику и поп-стандарты, создавая репертуар в "новом романтическом" стиле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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