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Кофемолка BQ CG1005 Серый купить с доставкой в Москве
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Кофемолка BQ CG1005 Серый

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Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 1
Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 2
Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 3
Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 4
Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 5
Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
  • Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 1
  • Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 2
  • Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 3
  • Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 4
  • Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 5
  • Кофемолка BQ CG1005 Серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719627
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Цвет
серый
Комлектация
кофемолка, упаковка
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х10
Вес, г.
600

Описание товара Кофемолка BQ CG1005 Серый

Кофемолка BQ – это удобное и стильное устройство для любителей свежемолотого кофе. С мощностью в 150 Вт, она эффективно справляется с зернами, обеспечивая отличный результат за короткое время. Элегантный серый цвет корпуса делает её подходящей для любого интерьера кухни. Эта модель оснащена ротационным ножом, который гарантирует равномерный помол зерен, сохраняя при этом аромат и вкус вашего любимого напитка. Вместимость контейнера составляет 70 граммов, что позволяет готовить кофе как для себя, так и для компании друзей или семьи. Кофемолка BQ также оснащена системой защиты от перегрева, что обеспечивает долговечность и надежность работы устройства. Вес кофемолки составляет всего 0,5 кг, что делает её компактной и легкой, удобной для использования и хранения. Наслаждайтесь ароматным кофе каждый день с кофемолкой BQ – идеальным сочетанием дизайна, мощности и функциональности.

Отзывы о товаре Кофемолка BQ CG1005 Серый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Кофемолка
Мощность
150
Система помола
ротационный нож
Цвет
серый
Комлектация
кофемолка, упаковка
Вместимость, г
70
Защита от перегрева
да
Регулировка степени помола
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Кофемолка BQ – это удобное и стильное устройство для любителей свежемолотого кофе. С мощностью в 150 Вт, она эффективно справляется с зернами, обеспечивая отличный результат за короткое время. Элегантный серый цвет корпуса делает её подходящей для любого интерьера кухни. Эта модель оснащена ротационным ножом, который гарантирует равномерный помол зерен, сохраняя при этом аромат и вкус вашего любимого напитка. Вместимость контейнера составляет 70 граммов, что позволяет готовить кофе как для себя, так и для компании друзей или семьи. Кофемолка BQ также оснащена системой защиты от перегрева, что обеспечивает долговечность и надежность работы устройства. Вес кофемолки составляет всего 0,5 кг, что делает её компактной и легкой, удобной для использования и хранения. Наслаждайтесь ароматным кофе каждый день с кофемолкой BQ – идеальным сочетанием дизайна, мощности и функциональности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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