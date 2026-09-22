Кофемолка BQ CG1000 Black-Silver

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
300
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
50
Защита от перегрева
нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 719624
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Кофемолка BQ — это стильное и функциональное решение для любителей свежемолотого кофе. Объединяя элегантный дизайн и высокую производительность, эта кофемолка станет прекрасным дополнением к вашей кухне. Выполненная в серебристом и черном цветах, она легко впишется в любой интерьер.
Мощность устройства составляет 300 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное измельчение кофейных зерен. Кофемолка оснащена ротационным ножом для оптимальной эффективности. Регулируемая степень помола позволяет выбрать идеальную текстуру кофе для вашего любимого способа приготовления, будь то турка, фильтр или эспрессо.
Несмотря на свою компактность и легкий вес в 0,9 кг, кофемолка BQ готова перемолоть до 50 грамм кофейных зерен за один раз. Этого вполне достаточно для приготовления нескольких чашек ароматного напитка.
Блокировка включения при снятой крышке гарантирует безопасность использования, предотвращая случайное включение устройства. Хотя в кофемолке отсутствует защита от перегрева, предусмотренные меры безопасности обеспечивают защита пользователя.
Элегантная и надежная, кофемолка BQ — это ваш надежный помощник в борьбе за свежий и ароматный кофе каждый день.
Кофемолка BQ — это стильное и функциональное решение для любителей свежемолотого кофе. Объединяя элегантный дизайн и высокую производительность, эта кофемолка станет прекрасным дополнением к вашей кухне. Выполненная в серебристом и черном цветах, она легко впишется в любой интерьер.
Мощность устройства составляет 300 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное измельчение кофейных зерен. Кофемолка оснащена ротационным ножом для оптимальной эффективности. Регулируемая степень помола позволяет выбрать идеальную текстуру кофе для вашего любимого способа приготовления, будь то турка, фильтр или эспрессо.
Несмотря на свою компактность и легкий вес в 0,9 кг, кофемолка BQ готова перемолоть до 50 грамм кофейных зерен за один раз. Этого вполне достаточно для приготовления нескольких чашек ароматного напитка.
Блокировка включения при снятой крышке гарантирует безопасность использования, предотвращая случайное включение устройства. Хотя в кофемолке отсутствует защита от перегрева, предусмотренные меры безопасности обеспечивают защита пользователя.
Элегантная и надежная, кофемолка BQ — это ваш надежный помощник в борьбе за свежий и ароматный кофе каждый день.
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