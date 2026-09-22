Various Artists - Vivaldi Masterpieces (3596973500960) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Vivaldi Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб.
В наличии
Код товара: 719436
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973500960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Vivaldi Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Concerto n°1 En Mi Majeur RV 269 "Le Printemps", Premier Mouvement : Allegro, Concerto n°2 En Sol Mineur RV 315 "L'?t?", Troisi?me Mouvement : Presto, Concerto n°3 En Fa Majeur RV 293 "L'automne", Troisi?me Mouvement : Allegro, Concerto n°4 En Fa Mineur RV 297 "L'hiver", Deuxi?me Mouvement : Largo, Allegro - Largo - Allegro, N°1: Gloria, Deuxi?me Mouvement : Largo, Premier Mouvement : Allegro, Premier Mouvement : Allegro Non Molto, Concerto n°1 En Fa Majeur RV 433 "La Tempesta Di Mare", Premier
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Les Chefs d'?uvres de = The Masterpieces of
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Vivaldi Masterpieces (3596973500960) виниловая пластинка
В продолжение успешной серии классической музыки на виниле «The Masterpieces», очередной альбом посвящен уникальному и блестящему Антонио Вивальди. Его произведения стали одними из самых известных в истории музыки и прежде всего «Времена года», вошедшие, конечно же, в эту подборку!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596973500960]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Vivaldi Masterpieces
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Concerto n°1 En Mi Majeur RV 269 "Le Printemps", Premier Mouvement : Allegro, Concerto n°2 En Sol Mineur RV 315 "L'?t?", Troisi?me Mouvement : Presto, Concerto n°3 En Fa Majeur RV 293 "L'automne", Troisi?me Mouvement : Allegro, Concerto n°4 En Fa Mineur RV 297 "L'hiver", Deuxi?me Mouvement : Largo, Allegro - Largo - Allegro, N°1: Gloria, Deuxi?me Mouvement : Largo, Premier Mouvement : Allegro, Premier Mouvement : Allegro Non Molto, Concerto n°1 En Fa Majeur RV 433 "La Tempesta Di Mare", Premier
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Les Chefs d'?uvres de = The Masterpieces of
Страна производитель
Франция
В продолжение успешной серии классической музыки на виниле «The Masterpieces», очередной альбом посвящен уникальному и блестящему Антонио Вивальди. Его произведения стали одними из самых известных в истории музыки и прежде всего «Времена года», вошедшие, конечно же, в эту подборку!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Vivaldi Masterpieces (3596973500960) виниловая пластинка - купить по цене 1790 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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