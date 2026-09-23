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Various Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
BOSSA NOVA
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) - фото 1
  • Various Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 790 руб. 
Начислим 80 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734803
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Various Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) виниловая пластинка
1 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974980068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
BOSSA NOVA
Жанр
Funk
Трек-лист
Jo?o Gilberto–Chega De Saudade, Stan Getz–Bim Bom, Carlos Lyra–Ci?me, Baden Powell–Improviso Em Bossa Nova, Sylvia Telles–Se ? Tarde Me Perdoa, Quincy Jones–Soul Bossa Nova, Antonio Carlos Jobim–A Felicidade, Charlie Byrd–Meditacao, Ella Fitzgerald–Desafinado, Jo?o Donato & Seu Trio–Muito A Vontade, Maysa*–O Barquinho, Pery Ribeiro–Garota De Ipanema, Orlandivo*–Onde Anda O Meu Amor, Grant Green–Brazil, Laura Villa–Corcovado, Luiz Bonf?–Luzes Do Rio
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) виниловая пластинка

Этот тщательно подобранный сборник, посвященный босса-нове, представляет 16 нестареющих классических композиций, сформировавших неповторимое звучание жанра. Альбом объединяет самых важных артистов эпохи, вошедшей в историю музыки: Жуана Жилберто, Бадена Пауэлла, Сильвию Теллес, Куинси Джонса и, конечно же, Антонио Карлоса Жобима, чьи композиции остаются сердцем жанра. Вас ждут такие непреходящие жемчужины, как «Chega De Saudade», «Garota De Ipanema», «Desafinado», «Corcovado», «A Felicidade», «Soul Bossa Nova», «O Barquinho» и «Medita??o» – все они тщательно отобраны и представлены на высококачественном виниле.

Отзывы о товаре Various Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974980068]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
BOSSA NOVA
Жанр
Funk
Трек-лист
Jo?o Gilberto–Chega De Saudade, Stan Getz–Bim Bom, Carlos Lyra–Ci?me, Baden Powell–Improviso Em Bossa Nova, Sylvia Telles–Se ? Tarde Me Perdoa, Quincy Jones–Soul Bossa Nova, Antonio Carlos Jobim–A Felicidade, Charlie Byrd–Meditacao, Ella Fitzgerald–Desafinado, Jo?o Donato & Seu Trio–Muito A Vontade, Maysa*–O Barquinho, Pery Ribeiro–Garota De Ipanema, Orlandivo*–Onde Anda O Meu Amor, Grant Green–Brazil, Laura Villa–Corcovado, Luiz Bonf?–Luzes Do Rio
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Этот тщательно подобранный сборник, посвященный босса-нове, представляет 16 нестареющих классических композиций, сформировавших неповторимое звучание жанра. Альбом объединяет самых важных артистов эпохи, вошедшей в историю музыки: Жуана Жилберто, Бадена Пауэлла, Сильвию Теллес, Куинси Джонса и, конечно же, Антонио Карлоса Жобима, чьи композиции остаются сердцем жанра. Вас ждут такие непреходящие жемчужины, как «Chega De Saudade», «Garota De Ipanema», «Desafinado», «Corcovado», «A Felicidade», «Soul Bossa Nova», «O Barquinho» и «Medita??o» – все они тщательно отобраны и представлены на высококачественном виниле.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Bossa Nova (Vintage Sounds) (3596974980068 ) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1790 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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