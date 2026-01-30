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"Christmas Hits" - сборник музыки на рождественскую тематику от различных исполнителей, выпущенный в 2025 году. Содержит композиции в исполнении Queen, Wham!, Элвиса Пресли и многих других. Издание представлено на виниле черного цвета.

Отличная пластика. Тяжелая. Производство Германия. Подборка песен просто замечательная. Качество записи на высоте. Доволен на все 100 %. Отличный подарок к Новому году. Продавцу спасибо за быструю доставку и хорошую упаковку.

Именно такие треки давно искала на виниле. Пластинка пришла отлично запакована, в заводской плёнке. По качеству звучания ещё не слушали, купила на подарок.

Пластинка супер. То что хотел). Упакована на 5+. Некоторые приходят вообще без упаковки. Эта в пупырке+картон. Продавцу спасибо за товар и отдельное спасибо за упаковку.

закал товар. долго ждать не пришлось. все пришло в надлежащем состоянии и надёжно упаковано. рекомендую

"Christmas Hits" - сборник музыки на рождественскую тематику от различных исполнителей, выпущенный в 2025 году. Содержит композиции в исполнении Queen, Wham!, Элвиса Пресли и многих других. Издание представлено на виниле черного цвета.

Various Artists - Christmas Hits (LP) (4205699260018) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2900 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.