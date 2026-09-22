Top.Mail.Ru
Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) - фото 1
Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) - фото 2
Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) - фото 3
Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) - фото 1
  • Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) - фото 2
  • Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) - фото 3
  • Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717493
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х13
Вес, кг.
2.41

Описание товара Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0)

MSI MAG A750BN PCIE5 750W 306-7ZP2C11-CE0 Блок питания черного цвета соответствует форм-фактору ATX и подходит для установки почти в любые полноразмерные корпуса. Модель ориентирована на оснащение производительных игровых и универсальных компьютеров. Номинальная мощность устройства составляет 750 Вт. Показатель достаточен для функционирования многоядерного процессора, игровой видеокарты, многочисленных накопителей, плат расширения и других устройств. Энергоэффективность БП выражена соответствием требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Модель поддерживает самые востребованные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP и SCP. Блок питания MSI MAG A750BN PCIE5 оснащен 2 универсальными разъемами 4-pin Molex для подключения корпусных вентиляторов, разъемов дополнительного питания видеоадаптеров, фронтальных панелей и других компонентов ПК. Поддерживается широкий диапазон входного напряжения – от 100 до 240 В. Охлаждение источника питания производит 120-миллиметровый вентилятор с автоматической регулировкой скорости вращения.



Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
MSI MAG A750BN PCIE5 750W 306-7ZP2C11-CE0 Блок питания черного цвета соответствует форм-фактору ATX и подходит для установки почти в любые полноразмерные корпуса. Модель ориентирована на оснащение производительных игровых и универсальных компьютеров. Номинальная мощность устройства составляет 750 Вт. Показатель достаточен для функционирования многоядерного процессора, игровой видеокарты, многочисленных накопителей, плат расширения и других устройств. Энергоэффективность БП выражена соответствием требованиям сертификата 80 PLUS Bronze. Модель поддерживает самые востребованные технологии защиты – OCP, OPP, OTP, OVP и SCP. Блок питания MSI MAG A750BN PCIE5 оснащен 2 универсальными разъемами 4-pin Molex для подключения корпусных вентиляторов, разъемов дополнительного питания видеоадаптеров, фронтальных панелей и других компонентов ПК. Поддерживается широкий диапазон входного напряжения – от 100 до 240 В. Охлаждение источника питания производит 120-миллиметровый вентилятор с автоматической регулировкой скорости вращения.


Теги товара: 6+2 pin, Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания MSI MAG A750BN (306-7ZP2C11-CE0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...