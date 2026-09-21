Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold
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Характеристики
Описание товара Блок питания Bloody ATX 850W BD-PS850G 80+ Gold
Блоки питания BLOODY от бренда A4Tech являются отличным выбором для современных персональных компьютеров, требующих надежного и стабильного энергоснабжения. С мощностью в 850 Вт, этот блок питания обеспечивает поддержку самых требовательных конфигураций, включая топовые видеокарты и мощные процессоры. Особенностью модели является наличие одного тихого и производительного вентилятора диаметром 120 мм, который обеспечивает активную систему охлаждения, поддерживая оптимальную температуру даже при высокой нагрузке. Сертификат 80 PLUS Gold гарантирует высокую энергетическую эффективность, что способствует низкому энергопотреблению и экономии электричества. Данный блок питания снабжен множеством разъемов для подключения разнообразных компонентов. Он содержит 12 разъемов SATA для подключения множества накопителей, что делает его идеальным для пользователей, работающих с большими объемами данных. Отстегивающиеся кабели обеспечивают удобство подключения и улучшенное управление кабелями, позволяя навести порядок внутри корпуса. Блок питания оснащён разъемом питания материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания процессора 2 x 4+4 pin, что обеспечивает поддержку разнообразных конфигураций систем. Для питания современных видеокарт предусмотрены четыре разъема 6+2 pin и один 16-pin разъем, что позволяет устанавливать даже самые энергоемкие графические решения. Изготовленный в Китае, блок питания BLOODY соответствует высоким стандартам качества и производительности, предоставляя пользователям надежное питание для их вычислительных нужд.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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