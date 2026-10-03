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Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) купить с доставкой в Москве
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Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809)

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Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото 1
Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото 2
Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото 3
Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото 1
  • Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото 2
  • Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото 3
  • Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 632388
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
27х20х12
Вес, кг.
2.08

Описание товара Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809)

Серия MAG – это бескомпромиссная надежность и долговечность. В ней представлена полноценная линейка игровых продуктов с дизайном в стиле «милитари». Оформление блока питания MAG A600DN символизирует мощь, источником которой является единство. Ведь именно это устройство объединяет все остальные компоненты компьютера, питая их энергией. Мощности хватит всем, поэтому система с MAG A600DN будет готова справиться с любыми задачами!

Отзывы о товаре Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Блоки питания
Описание
Серия MAG – это бескомпромиссная надежность и долговечность. В ней представлена полноценная линейка игровых продуктов с дизайном в стиле «милитари». Оформление блока питания MAG A600DN символизирует мощь, источником которой является единство. Ведь именно это устройство объединяет все остальные компоненты компьютера, питая их энергией. Мощности хватит всем, поэтому система с MAG A600DN будет готова справиться с любыми задачами!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания MSI MAG A600DN 600W (306-7ZP6B11-809) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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