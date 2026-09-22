Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver
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Характеристики
Описание товара Смартфон POCO M7 6/128Gb Silver
Представляем вашему вниманию смартфон POCO от бренда Xiaomi — современное устройство, сочетающее в себе мощные характеристики и стильный дизайн. Этот смартфон выделяется элегантным серебристым цветом и современным корпусом из пластика, что обеспечивает ему легкость и прочность. Смартфон имеет класс защиты IP64, что обеспечит надежную защиту от пыли и брызг. На большом 6,9-дюймовом экране с разрешением 2340x1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц вы сможете наслаждаться четким и плавным изображением, будь то просмотр видео или игры. Устройство оснащено мощным восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2800 МГц, который обеспечит быструю и плавную работу любых приложений и игр. Под управлением операционной системы Android, смартфон предлагает интуитивно понятный интерфейс и доступ к миллионам приложений через Google Play. Объем оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенной памяти — 128 Гб, что дает достаточно пространства для хранения ваших любимых приложений, фотографий и видео. Поддержка двух SIM-карт позволяет легко совмещать работу и личную жизнь в одном устройстве, оставаясь всегда на связи. Смартфон POCO от Xiaomi — это отличное сочетание производительности, функциональности и дизайна. Сделайте шаг в будущее с надежным и стильным гаджетом, который станет вашим верным спутником в повседневной жизни.
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