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Электробритва Braun Series 7 71-N1000S купить с доставкой в Москве
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Электробритва Braun Series 7 71-N1000S

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Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 1
Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 2
Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 3
Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 4
Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 5
Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 6
Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 7
Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электробритва
  • Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 1
  • Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 2
  • Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 3
  • Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 4
  • Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 5
  • Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 6
  • Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 7
  • Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716859
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Характеристики

Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки, степени зарядки, очистки, замены ножей
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, зарядное устройство, чехол, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х20х5
Вес, г.
500

Описание товара Электробритва Braun Series 7 71-N1000S

Электробритва Braun S7 71-N1000s оснащена дисплеем, который отображает остаток заряда. Конструкцией предусмотрено 3 секции с плавающими головками, которые повторяют контуры лица и достигают труднодоступных участков. Энергии аккумулятора достаточно для 50 мин автономной работы. На рукоятке электробритвы Braun S7 71-N1000s находится нескользящая вставка. Очистка прибора от накопившихся загрязнений производится под струей проточной воды. Бережную транспортировку гарантирует чехол из комплекта.

Отзывы о товаре Электробритва Braun Series 7 71-N1000S




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Braun
Тип товара
Электробритва
Водонепроницаемый корпус
да
Дисплей
да
Индикация
зарядки, степени зарядки, очистки, замены ножей
Количество бреющих элементов
3
Комплектация
бритва, документация, зарядное устройство, чехол, щетка для очистки, упаковка
Нескользящая вставка на рукоятке
да
Плавающие головки
да
Система бритья
сеточная
Способ бритья
влажный, сухой
Тип элементов питания
Li-Ion
Развернуть
Триммер
да
Устройство для очистки и зарядки
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электробритва Braun S7 71-N1000s оснащена дисплеем, который отображает остаток заряда. Конструкцией предусмотрено 3 секции с плавающими головками, которые повторяют контуры лица и достигают труднодоступных участков. Энергии аккумулятора достаточно для 50 мин автономной работы. На рукоятке электробритвы Braun S7 71-N1000s находится нескользящая вставка. Очистка прибора от накопившихся загрязнений производится под струей проточной воды. Бережную транспортировку гарантирует чехол из комплекта.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электробритва Braun Series 7 71-N1000S - стоимость товара 23520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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