Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michel Moulinie
Альбом (сингл)
Chrysalide
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб.
В наличии
Код товара: 716361
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3 730 руб.
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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804181389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michel Moulinie
Альбом (сингл)
Chrysalide
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Le Ballet Des Mouches, Les Cordes De La Mer, Lente Course, Le Philtre D'echordus, L'echo De L'acier, Bonus
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Ballet Des Mouches, Les Cordes De La Mer, Lente Course, Le Philtre D'echordus, L'echo De L'acier, Bonus
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WRWTFWW
Barcode
[4251804181389]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Michel Moulinie
Альбом (сингл)
Chrysalide
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Le Ballet Des Mouches, Les Cordes De La Mer, Lente Course, Le Philtre D'echordus, L'echo De L'acier, Bonus
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Le Ballet Des Mouches, Les Cordes De La Mer, Lente Course, Le Philtre D'echordus, L'echo De L'acier, Bonus
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Michel Moulinie - Chrysalide (4251804181389) виниловая пластинка - купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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