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Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка

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Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 1
Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 2
Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 3
Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 4
Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 5
Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 6
Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 7
Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 8
Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
Off The Wall, Limited
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 1
  • Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 2
  • Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 3
  • Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 4
  • Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 5
  • Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 6
  • Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 7
  • Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 8
  • Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 185118
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Коллекция JACKSON, MICHAEL
filter_none Товар входит в коллекцию JACKSON, MICHAEL

Коллекция JACKSON, MICHAEL


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
Off The Wall, Limited
Жанр
Диско
Трек-лист
Don’t Stop ’Til You Get Enough, Rock With You, Working Day And Night, Get On The Floor, Off The Wall, Girlfriend, She’s Out Of My Life, I Can’t HeIt, It’s The Falling In Love, Burn This Disco Out
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка

Track List

A1Don't Stop 'Til You Get Enough6:02
A2Rock With You3:38
A3Working Day And Night5:12
A4Get On The Floor4:44
B1Off The Wall4:04
B2Girlfriend3:04
B3She's Out Of My Life3:36
B4I Can't Help It4:27
B5It's The Falling In Love3:46
B6Burn This Disco Out3:38

Отзывы о товаре Jackson, Michael, Off The Wall, Limited (0190758664118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0190758664118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Michael Jackson
Альбом (сингл)
Off The Wall, Limited
Жанр
Диско
Трек-лист
Don’t Stop ’Til You Get Enough, Rock With You, Working Day And Night, Get On The Floor, Off The Wall, Girlfriend, She’s Out Of My Life, I Can’t HeIt, It’s The Falling In Love, Burn This Disco Out
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Don't Stop 'Til You Get Enough6:02
A2Rock With You3:38
A3Working Day And Night5:12
A4Get On The Floor4:44
B1Off The Wall4:04
B2Girlfriend3:04
B3She's Out Of My Life3:36
B4I Can't Help It4:27
B5It's The Falling In Love3:46
B6Burn This Disco Out3:38
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Доставка
Отзывы


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