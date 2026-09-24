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Polo & Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Polo & Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка

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Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 1
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 2
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 3
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 4
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 5
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 6
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 7
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 8
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 9
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 10
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 11
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 12
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 13
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 14
Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polo & Pan
Альбом (сингл)
0,9319444444444445
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 1
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 2
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 3
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 4
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 5
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 6
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 7
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 8
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 9
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 10
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 11
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 12
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 13
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 14
  • Polo &amp; Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715535
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Polo & Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602475667025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polo & Pan
Альбом (сингл)
0,9319444444444445
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Piano and the Violin, Par?idolies, Disco Nap (Feat. Metronomy), Nenuphar, Petite Etoile (Feat. Beth Ditto), The Mirror, A Different Us (Feat. PawPaw Rod), 22:23 (Feat. Antonin & Vico), Summer Is Almost Over, Bluetopia (Feat. Kids Return), Laszlo, La Nuit (Feat. Arthur Teboul)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Polo & Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка

Парижский дуэт Polo and Pan совершает свое грандиозное возвращение в 2025 году с выпуском своего долгожданного альбома 22:22. 22:22, волшебный зеркальный час, символ мечтаний и исполненных желаний, отражает вселенную дуэта, где все кажется возможным. История Polo and Pan началась в 2012 году, резидентами легендарного ночного клуба Le Baron в Париже, где Поль Арман-Делиль и Александр Гриншпан обнаружили общую страсть к созданию музыкальных впечатлений, выходящих за рамки времени и места. Их студийные сессии стали захватывающими исследованиями прошлого, результатом чего стали такие треки, как «Canop?e» и «Feel Good», которые стали неотъемлемыми гимнами для каждой вечеринки по всему миру. Polo and Pan покорили публику и оставили неизгладимый след на музыкальной сцене в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Соединенных Штатах. Их предыдущие альбомы, Caravelle и Cyclorama, имели большой успех и прославились своими заразительными мелодиями и новаторскими звуковыми ландшафтами.

Отзывы о товаре Polo & Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602475667025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Polo & Pan
Альбом (сингл)
0,9319444444444445
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Piano and the Violin, Par?idolies, Disco Nap (Feat. Metronomy), Nenuphar, Petite Etoile (Feat. Beth Ditto), The Mirror, A Different Us (Feat. PawPaw Rod), 22:23 (Feat. Antonin & Vico), Summer Is Almost Over, Bluetopia (Feat. Kids Return), Laszlo, La Nuit (Feat. Arthur Teboul)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Парижский дуэт Polo and Pan совершает свое грандиозное возвращение в 2025 году с выпуском своего долгожданного альбома 22:22. 22:22, волшебный зеркальный час, символ мечтаний и исполненных желаний, отражает вселенную дуэта, где все кажется возможным. История Polo and Pan началась в 2012 году, резидентами легендарного ночного клуба Le Baron в Париже, где Поль Арман-Делиль и Александр Гриншпан обнаружили общую страсть к созданию музыкальных впечатлений, выходящих за рамки времени и места. Их студийные сессии стали захватывающими исследованиями прошлого, результатом чего стали такие треки, как «Canop?e» и «Feel Good», которые стали неотъемлемыми гимнами для каждой вечеринки по всему миру. Polo and Pan покорили публику и оставили неизгладимый след на музыкальной сцене в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Соединенных Штатах. Их предыдущие альбомы, Caravelle и Cyclorama, имели большой успех и прославились своими заразительными мелодиями и новаторскими звуковыми ландшафтами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Polo & Pan - 22:22 (0602475667025) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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